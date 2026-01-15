В центре нидерландского города Утрехт произошло несколько взрывов, есть раненые: что известно

В историческом центре города Утрехт (Нидерланды) 15 января произошло несколько взрывов внутри дома, под завалами могли оказаться люди. Известно о по меньшей мере четырех раненых.

Причина неизвестна, но источники в Гааге сообщили изданию RTL Nieuws, что, вероятно, инцидент не связан с терроризмом. После взрывов разгорелся серьезный пожар.

Первые подробности чрезвычайного происшествия

Спасательная служба информировала, что первой задачей был поиск возможных жертв и пострадавших, однако из-за сильного задымления службы экстренной помощи имели ограниченный обзор. Пожар тушили снаружи – здания, плотно расположенные рядом друг с другом, специалисты оценили как нестабильные из-за повреждений, трещин и частичных обвалов.

"Безопасность как потенциальных жертв, так и служб экстренной помощи имеет первоочередное значение", – заверил представитель ведомства.

Полиция составила карту, чтобы определить, кто где живет и кто именно был дома в момент взрыва.

Кроме этого, разрабатывался план изъятия автомобилей из гаража вблизи места ЧП.

По состоянию на 21:00 (по Киеву) сообщалось о четырех пострадавших, которых доставили в больницу скорой помощи UMC Utrecht.

Около 100 эвакуированных людей приняли в местном отеле "Карел V", где их обеспечили едой и напитками.

Возле пострадавших зданий Красный Крест развернул команду экстренного реагирования из девяти человек. "Они могут, например, оказывать помощь при незначительных травмах, если таковые имеются", – объяснила гуманитарная организация.

Также волонтеров направили в ближайшие больницы, чтобы те находились в режиме ожидания и помогали медикам, если поток пациентов значительно увеличится. Ожидается, что таким образом волонтеры Красного Креста снимут нагрузку с медицинского персонала служб экстренной помощи: "Мы можем, к примеру, взять на себя логистические задачи, такие как транспортировка оборудования из одного места в другое".

Городская глава Шэрон Дейксма заявила, что люди, которые были дома, "чувствовали, будто грузовик врезался в их стену". "Мы подтвердили, что четыре человека пострадали", – добавила она, отметив, что повреждения в результате взрывов значительные.

