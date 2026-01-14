В Таиланде строительный кран упал на пассажирский поезд: погибли десятки людей. Фото и видео

В Таиланде на железной дороге произошло чрезвычайное событие, вследствие которого погибли десятки человек. Строительный кран упал на пассажирский поезд, двигавшийся по высокоскоростной железнодорожной линии.

Известно о гибели не менее 22 человек, еще более 30 пассажиров получили ранения. Подробности сообщает South China Morning Post.

Трагедия на железной дороге произошла утром в среду, 14 января, в округе Сихио провинции Накхонратчасима в Таиланде.

По данным местной полиции и СМИ, около 9 часов утра по местному времени строительный кран, который использовался для строительства участка высокоскоростной железной дороги, упал на пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в Убонратчатхан.

В поезде находились 195 пассажиров.

"Двадцать два человека погибли и более 30 получили ранения", - сообщил начальник местной полиции провинции Накхонратчасима Татчапон Чиннавонг.

В результате падения строительного крана поезд сошел с рельсов и загорелся.

В настоящее время в Таиланде устанавливают личности погибших, об этом сообщили в министерстве транспорта страны.

Также начато расследование причин аварии.

Как сообщили в Минтрансе, кран использовался для реализации проекта стоимостью 5,4 миллиарда долларов США по строительству высокоскоростной железнодорожной сети в Таиланде, финансируемой Пекином. Цель проекта – соединить Бангкок с Куньмином в Китае через Лаос до 2028 года в рамках масштабной китайской инфраструктурной инициативы "Пояс и дорога".

"Несчастные случаи на промышленных и строительных площадках давно являются распространенным явлением в Таиланде, где небрежность в соблюдении правил безопасности часто приводит к смертельным случаям", – пишет South China Morning Post.

