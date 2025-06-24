В Тегеране было страшнее, чем в Киеве: Украина эвакуировала своих граждан из Ирана. Фото

Украина 24 июня эвакуировала 31 гражданина с территории Ирана. Успешную операцию по вывозу украинцев из Исламской Республики провели ГУР МО совместно с Министерством иностранных дел.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР. Среди эвакуированных - 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.

Эвакуацию осуществили транзитом через территорию Азербайджана в Молдову. Сейчас все вывезенные из опасной зоны украинцы направляются в Киев.

По словам эвакуированных из Тегерана, они чувствовали себя совсем незащищенными – не работали системы оповещения воздушной тревоги, а во время обстрелов там было страшнее, чем в Украине.

"Все время в Тегеране мы чувствовали себя совсем незащищенными, ведь ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же исчез Интернет и мы вообще не понимали, что происходит. Мы очень благодарны украинскому консульству в Тегеране, которое постоянно держало с нами связь. Я знаю, что в Украине также война, но наша страна не оставляет людей на произвол судьбы", – сказала эвакуированная из Ирана женщина, по имени Варвара, из Киевской области.

Другая эвакуированная призналась, что чувствовала во время обстрелов Тегерана.

"Когда начались обстрелы, это было страшнее даже, чем в Украине. Когда сказали, что есть возможность уехать, мы отправились на север страны, где собирались украинцы из разных городов Ирана. Мы благодарны всем, кто приложил усилия. Мы наконец возвращаемся в Украину", – рассказывает она.

В ГУР отметили, что сегодняшняя эвакуация является завершающим этапом комплексной операции, проведенной в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности.

"Выражаем благодарность Правительству Азербайджанской Республики, официальным представителям Республики Молдова, Арабской республики Египет, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Азербайджанской Республике Юрию Гусеву, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Израиле Евгению Корнийчуку за содействие в проведении операции. Также благодарим авиакомпанию SkyUp за системную помощь в осуществлении эвакуационных миссий", – отметили в разведке.

Напомним, что накануне атаки Соединенных Штатов Америки по ядерным объектам Ирана с территории Израиля эвакуировали 176 человек, из которых 133 - граждане Украины. Среди эвакуированных также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, после атаки Израиля по ядерным объектам Ирана Украина начала эвакуацию своих граждан из этих стран. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

Кроме того, желание покинуть Иран выразили 85 украинцев и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в нашем государстве.