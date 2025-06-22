Украина эвакуировала своих граждан из Израиля накануне атак США по Ирану

Украина накануне атаки Соединенных Штатов Америки по ядерным объектам Ирана эвакуировала из Израиля в Египет 176 граждан. Это не только граждане Украины, но и граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и Америки.

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Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Глава государства добавил, что сейчас также продолжается эвакуация граждан с территории Ирана в Азербайджан.

"Накануне активных действий Соединенных Штатов по объектам ядерной программы в Иране украинские дипломаты и ГУР осуществили важный этап эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности: 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан", – рассказал Зеленский.

Президент проинформировал о том, что глава МИД Украины Андрей Сибига доложил о работе наших посольств в регионе и осуществлении эвакуационных мероприятий.

"Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива", – говорится в сообщении.

После атаки Израиля по ядерным объектам Ирана Украина начала эвакуацию своих граждан из этих стран. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

Кроме того, желание покинуть Иран выразили 85 украинцев и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в нашем государстве.

Напомним, что в ночь на 22 июня Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил. По его словам, это "исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира".

В Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Как сообщал OBOZ.UA, США объявили о вывозе американских граждан из Израиля из-за обстрелов Ирана. Посольство Соединенных Штатов организовывает эвакуационные рейсы.

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