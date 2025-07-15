В Тбилиси на людей рухнул фасад жилой пятиэтажки, есть погибшие: жуткий момент попал на видео

В столице Грузии Тбилиси 14 июля часть фасада пятиэтажного здания обвалилась на тротуар. Глыба убила двух человек, еще один пострадал.

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Жители города обвиняют в трагедии власти Тбилиси, зато в мэрии заявляют, что здание было аварийным, его не снесли из-за сопротивления части жителей дома. Подробности сообщает грузинское издание Sfero-News.

Издание опубликовало видео с моментом падения куска фасада на тротуар с людьми. Трагедия произошла вблизи Привокзальной площади.

Известно, что погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Племянница одной из жертв, Мананы Дарахвелидзе, в соцсетях обратилась к мэру Тбилиси Кахе Каладзе, члену политсовета и генеральному секретарю правящей партии "Грузинская мечта", с вопросом, как ему спится ночью.

"Я не желаю трагедии, которая сегодня пришла в мою семью, даже врагу. Каха Каладзе, как вам спится ночью? Моя тетя (сестра моей мамы) Манана Дарахвелидзе попала под тонну кирпича и умерла на месте... Одно предупреждение, один маленький деревянный барьер позволил бы предотвратить эту трагедию. Как долго нам бояться выходить из дома? Яркий, здоровый человек утром пошел на работу – и сейчас лежит в морге", – написала женщина.

Зато в мэрии Тбилиси вину за трагедию возлагают на жителей дома. Мол, здание было признано аварийным и должно было быть снесено, однако часть жителей отказывалась выехать из своих квартир.

Напомним, ранее стало известно, что большинство граждан Грузии считают внешнюю политику власти пророссийской. Об этом свидетельствуют результаты недавно проведенного опроса.

И действующая грузинская власть подтверждает мнение грузин своими действиями. Так, недавно в тюрьму отправили экс-министра обороны Грузии, который воевал за Украину. Ираклия Окруашвили задержали в июле 2019 года за "организацию, руководство или участие в групповом насилии". Дело касается событий 20-21 июня, когда в Тбилиси оппозиционные силы вышли на массовые протесты. Вместе с ним по этому делу проходят 17 человек.

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