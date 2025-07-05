Экс-министра обороны Грузии, который воевал за Украину, отправили в тюрьму

Бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, который в 2022 году воевал на стороне Украины, приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение следующих двух лет.

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Такое решение вынесла судья Тамар Мчедлишвили после того, как политика признали виновным в невыполнении требований парламентской следственной комиссии. Об этом пишет "Радио Свобода".

Дело рассматривали из-за неявки Окруашвили на заседание временной следственной комиссии грузинского парламента, расследующей злоупотребления предыдущей власти. Его признали виновным в невыполнении требования комиссии, что карается по статье 349 Уголовного кодекса Грузии.

Политика задержали 14 мая прямо в зале суда – он не оплатил залог в 20 000 лари, который ему назначили в качестве меры пресечения. Срок для уплаты истек 8 мая. Прокурор Натия Татиашвили заявила, что Окруашвили умышленно проигнорировал требование суда.

Это уже восьмой случай, когда оппозиционного политика в Грузии осуждают за неявку в парламентскую комиссию. Среди тех, кто уже получил тюремные сроки – Ника Мелия, Ника Гварамия, Мамука Хазарадзе, Георгий Вашадзе, Гиви Таргамадзе и другие.

Комиссию возглавляет министр юстиции Теа Цулукиани. Официально она занимается расследованием правонарушений, совершенных при предыдущей власти. В то же время мандат комиссии охватывает и период после 2012 года, включая дела против экс-премьера Георгия Гахария.

Ираклий Окруашвили – влиятельная фигура в грузинской политике. В 2004–2006 годах он возглавлял Министерство обороны, до этого был министром внутренних дел и генеральным прокурором. После отставки стал оппонентом тогдашнего президента Михеила Саакашвили, из-за чего в 2007 году его арестовали. Окруашвили покинул Грузию, получил политическое убежище во Франции, а в 2012 году вернулся на родину.

В 2022 году Окруашвили приехал в Украину в составе грузинских добровольцев – он публично поддержал сопротивление против российской агрессии и лично участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

Напомним, что Окруашвили задержали в июле 2019 года, согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии – "организация, руководство или участие в групповом насилии". Дело касается событий 20-21 июня, когда в Тбилиси оппозиционные силы вышли на массовые протесты. Вместе с ним по этому делу проходит 17 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая 2025 года посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии предупредило обугрозе терактов в трех торговых центрах Тбилиси. Речь идет о ТЦ East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall, расположенных в центре города.

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