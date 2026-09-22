В США запустили круглосуточный канал Trump TV с позитивными новостями о президенте на фоне падения его рейтинга

Белый дом запустил на своем YouTube-канале Trump TV круглосуточную трансляцию позитивных новостей, заявлений и выступлений президента США Дональда Трампа. Это произошло на фоне запрета на допуск независимых журналистов к освещению правительственных мероприятий.

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Кроме того, рейтинг одобрения действий Трампа американцами опустился до 32%, что является самым низким показателем за всю его политическую карьеру. Результаты социологического опроса о рейтинге президента США опубликовало издание Reuters. Трансляцию положительных новостей о Трампе ведет YouTube-канал Trump TV.

Что известно

Администрация президента США запустила на YouTube-канале проект TRUMP TV: The Essentials Station – круглосуточную трансляцию с лучшими выступлениями Трампа и событиями его администрации.

В то же время для репортеров CNN, MS NOW и Politico Трамп принял решение закрыть доступ к освещению событий в Белом доме, обвинив их в распространении "фейковых новостей".

Как отмечается на YouTube-канале Белого дома, на Trump TV будут круглосуточно транслировать "лучшие видео и самые важные моменты" с президентом Трампом без критических комментариев.

"TRUMP TV уже доступен. Круглосуточно, обновляется в режиме реального времени, лучшие моменты прошлых лет, объявления и самые свежие новости от администрации – все в одном месте. Не все важные события до сих пор показывали по телевизору, теперь это возможно", – говорится в анонсе.

Рейтинг Трампа упал

Запуск круглосуточной трансляции позитивных новостей о президенте США происходит на фоне падения его рейтинга. Так, четырехдневный опрос, завершившийся 20 сентября, показал, что 66% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента, тогда как 32% – одобряют. Это самый низкий уровень одобрения за всю его политическую карьеру.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне запрещает CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, обвинив эти СМИ в распространении, по его словам, "фейковых новостей". Он также пригрозил аналогичными ограничениями другим СМИ.

"Я с гордостью объявляю, что с этого момента я запрещаю доступ в Белый дом фейковым СМИ CNN, MS NOW и Politico из-за их постоянных репортажей с фейковыми новостями", – написал Трамп.

Причиной такого решения, по его словам, стало якобы постоянное распространение этими СМИ ложной информации.

Он добавил, что СМИ не должны иметь возможности постоянно распространять "выдумки и ложь", когда они освещают деятельность президента, его администрации или Соединенных Штатов.

Президент США также заявил, что позже объявит названия других СМИ, на которые распространится запрет.

"Другие фейковые новостные СМИ будут следующими", – заявил Трамп.

В знак солидарности другие телевизионные сети США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News — объявили бойкот и отказались освещать мероприятия с участием Трампа. Телесети выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации только потому, что не согласна с ее репортажами.

Параллельно CNN, MS NOW и Politico подали в суд на администрацию Трампа. СМИ требуют восстановить доступ своих журналистов в Белый дом и заявляют о нарушении Первой поправки к Конституции США.

Истцы утверждают, что их пропуска были аннулированы без надлежащей процедуры из-за редакционных материалов, которые не понравились президенту. В совместном заявлении три СМИ подчеркнули, что правительство не вправе определять, о чем именно пресса должна сообщать или что публиковать.

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