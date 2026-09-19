Трамп решил бороться с "содержанцами" в США: что ждёт тех, кто получает пособия и не имеет гражданства

Администрация президента США Дональда Трампа ввела правило, которое значительно усложнит получение грин-карт тем, кто оформлял государственную помощь. Цель таких правил — избавиться от "пособильщиков", то есть тех иммигрантов, которые приехали в Штаты и не начали зарабатывать.

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Об этом говорится в публикации CNN. Эта мера является одним из последних шагов президента Дональда Трампа, направленных на ограничение количества иммигрантов в США, в частности тех резидентов, которые уже легально проживают в стране.

Более того, это правило может побудить многих претендентов на грин-карту и их семьи отказаться от получения необходимой федеральной помощи, чтобы их не считали "иждивенцами государства" (public charges) и это не испортило их шансы на одобрение заявок.

Последнее правило, опубликованное в июле, позволяет сотрудникам иммиграционных служб учитывать более широкий круг программ государственной помощи при определении того, станут ли заявители на грин-карту вероятными "иждивенцами государства". Оно также отменяет правило 2022 года.

"Во времена Трампа Министерство внутренней безопасности (DHS) восстанавливает базовый принцип о том, что иммигранты должны быть способны обеспечивать себя самостоятельно", — написало Министерство внутренней безопасности в социальной сети X в то время. – "Мы подтверждаем требование самообеспеченности, защищаем государственные ресурсы и прекращаем политику, которая поощряла зависимость от трудоспособных американских налогоплательщиков".

Новое правило не уточняет, какие именно программы социальной поддержки следует учитывать, отмечая лишь то, что DHS "будет рассматривать получение любых государственных льгот, зависящих от уровня доходов".

Это потенциально может включать более широкий спектр помощи, основанной на доходах, например, талоны на питание, Medicaid, субсидии на уход за детьми, ваучеры на жилье и программу Head Start, а также определенные налоговые льготы, такие как налоговый кредит на ребенка (child tax credit), рассказала Мэдди Гешу, директор по вопросам политики и защиты интересов в Коалиции по защите иммигрантских семей (Protecting Immigrant Families Coalition), в интервью CNN в июле.

Кроме того, новое правило позволяет сотрудникам иммиграционных служб учитывать государственные льготы, на которые подавались заявки от имени членов семьи, в частности детей, являющихся гражданами США.

Ежегодно проверку на предмет статуса иждивенца государства проходят в среднем около 588 000 заявителей.

Но так называемый "эффект запугивания" может иметь еще более масштабное влияние, поскольку заявители и их семьи предпочитают держаться в стороне от программ социальной поддержки из-за страха получить отказ в выдаче грин-карты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп заявил об ухудшении отношений с Испанией и призвал прекратить всю торговлю с этой страной. Также он высказался за приостановку всех визитов из Испании, обвинив Мадрид в ненадлежащем выполнении союзнических обязательств в НАТО.

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