В США замахнулись на покупку Командорских островов у России: где расположены, какова цена вопроса и почему у россиян истерика

В Соединенных Штатах возникла громкая инициатива: Вашингтон рассматривает возможность покупки Командорских островов у России. Идея прозвучала от подполковника Сухопутных сил США Джеффри Фрица.

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Его слова уже вызвали бурную реакцию в России, от дипломатических заявлений до возмущенных упоминаний об Аляске. Об этом сообщило американское военное издание Breaking Defense.

Зачем США Командорские острова?

Подполковник Фриц обосновал предложение стратегическими и гуманитарными соображениями. По его словам, приобретение Командорских островов позволило бы США:

создать сплошной "гидролокационный щит" в Беринговом проливе вместе с уже имеющимися Алеутскими островами;

усилить контроль над китайскими подводными лодками, которые проходят в направлении Арктики;

воссоединить алеутский народ, разделенный границей с 1867 года (после продажи Россией Аляски).

Также в документах расписана примерная оценка будущей сделки:

$6,5 млрд – исключительная экономическая зона (размером с Калифорнию);

$4 млрд – природные ресурсы;

$2,5 млрд – биоразнообразие;

$2 млрд – инфраструктура.

Кроме стратегического значения, архипелаг привлекает США и тем, что имеет умеренный ледяной покров, что облегчает установку мониторингового оборудования. Население на островах – всего около 676 человек, что делает регион удобным для размещения американских наблюдательных систем без большого социального напряжения.

Фриц признает, что сама идея может быть противоречивой на фоне войны России против Украины: покупка вражеской территории – это фактическое перечисление средств государству-агрессору. Но подполковник предлагает структурировать выплаты – например, через гуманитарные или природоохранные программы, чтобы избежать прямого финансирования российского бюджета.

Также отмечается, что такой подход позволил бы обойти санкционные ограничения, одновременно сохраняя политическую последовательность Вашингтона.

Реакция Кремля

В Москве на эту инициативу отреагировали жестко, хоть и без особой конкретики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение "бессмысленным" и одновременно "оскорбительным".

"Это не стоило бы комментировать в принципе, поскольку продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", – заявила она.

Также она саркастически добавила, что Фриц мог бы лучше использовать эти $15 миллиардов на погашение госдолга США.

В то же время депутат Госдумы Сергей Миронов даже предложил "задуматься над выкупом Аляски", если США на полном серьезе рассматривают возможность покупки Командорских островов.

По его словам, в своих рассуждениях американцы не учитывают переживания и мнения людей, проживающих на этих территориях.

Истерика у россиян

Предложение вызвало в российских соцсетях шквал эмоций, от насмешек до открытого возмущения. Россияне часто вспоминают продажу Аляски в 1867 году – историческую травму, которая до сих пор не дает им спокойно жить. Командорские острова для РФ не имеют большого стратегического значения, и, скорее всего, большинство даже не знало об их существовании, но сам факт "американской наглости" вызвал волну патриотических призывов.

Как сообщал OBOZ.UA

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