В США состоялись переговоры между Израилем и Ливаном о мире: удалось ли достичь прогресса

В Вашингтоне, столице Соединенных Штатов, состоялись двухдневные переговоры между Израилем, Ливаном и США (последние – в качестве посредника сторон) относительно "длительного мира, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности и вопросов безопасности на общей границе". По завершении этого, уже третьего раунда переговоров, было объявлено новое, теперь 45-дневное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Объявление о прекращении огня сделал представитель Госдепартамента США Томми Пиготт. По его словам, которые цитирует Times Of Israel, переговоры были "очень продуктивными", и можно рассчитывать на "дальнейший прогресс".

Что будет дальше

В третьем раунде переговоров впервые приняли участие военные представители с обеих сторон.

Государственный департамент возобновит "политическое русло переговоров" уже 2 и 3 июня, сказал Пиготт.

Кроме того, 29 мая в Пентагоне состоится встреча военных делегаций обеих стран.

"Мы надеемся, что эти переговоры будут способствовать установлению длительного мира, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности и вопросов безопасности на общей границе", – сказал Пиготт по отношению как к прошлым переговорам, так и к уже запланированным в конце мая и начале июня.

Реакция Ливана

Ливанская делегация приветствовала продолжение режима прекращения огня и высказала своё мнение о создании отдельных военных и политических треков переговоров, которые стартуют отдельно в Госдепартаменте США и Пентагоне.

"Ливан будет продолжать конструктивно участвовать в переговорах, одновременно защищая свой суверенитет и безопасность своего народа", – говорится в заявлении ливанской делегации.

Что предшествовало

Прекращение огня между Ливаном и Израилем действует с 16 апреля, после начала переговоров при посредничестве США. Однако это "нечеткое перемирие", потому что США позволили Иерусалиму продолжать атаковать боевиков "Хезболлы", которых считают угрозой. Соответственно, удары израильских военных по террористам не прекращались, в том числе и во время третьего раунда переговоров.

Главное требование США и Израиля по отношению к Бейруту остается неизменным. Это полное разоружение "Хезболлы" и отстранение террористической группировки от власти.

Израильские наземные войска остаются развернутыми на ливанской территории (в полосе от 5 до 10 километров от границы). И предыдущее, и новое соглашение о прекращении огня не требует их немедленного вывода.

