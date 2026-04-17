'Перемирие временное': в Израиле заявили, что не планируют отводить свои войска с позиций в Ливане

10-дневное прекращение огня между Израилем и группировкой "Хезболла", которое стартовало в полночь, является лишь кратковременной паузой. Армия обороны Израиля не покидает территорию Ливана.

Об этом заявил Министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, израильские военные удерживают и продолжат удерживать все районы, которые были "очищены и захвачены". Кац отметил, что наземная операция в Ливане и удары по позициям "Хезболлы" по всей стране дали значительные результаты, однако еще не завершены.

"Мы находимся внутри Ливана в разгар войны против "Хезболлы", с временной заморозкой и 10-дневным перемирием", – отметил он.

Глава оборонного ведомства также заявил, что цель кампании Израиля – уничтожить вооружение "Хезболлы" как военным путем, так и через дипломатические механизмы. Он добавил, что сейчас уже есть "значительный дипломатический рычаг" с участием президента США и через давление на правительство Ливана.

Кроме того, по словам Каца, ликвидировано более 1 700 боевиков "Хезболлы". Он подчеркнул, что это более чем вдвое больше показателей войны 2006 года. Также, по его словам, буферная зона вдоль границы очищена как от боевиков, так и от местного населения.

Он добавил, что меры по уничтожению "террористической инфраструктуры" будут продолжаться. Речь идет, в частности, об уничтожении домов в приграничных ливанских селах, которые, по его словам, превратились в опорные пункты.

Глава Минобороны признал, что в зоне безопасности на юге Ливана, которая простирается до реки Литани, до сих пор остаются боевики и вооружение. По его словам, эту территорию планируют очистить или через дипломатические договоренности, или путем возобновления боевых действий.

"Если боевые действия возобновятся, любые жители, которые вернутся в зону безопасности, должны будут эвакуироваться, чтобы позволить завершить миссию", – отметил Кац

Напомним, Ливан и Израиль согласились начать 10-дневное прекращение огня после переговоров в Вашингтоне. Режим тишины стартовал в 17:00 по восточному времени США, что соответствует полуночи в Израиле.

Також OBOZ.UA сообщал, 14 апреля в США состоялись первые за несколько десятилетий прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Встреча прошла в Вашингтоне при участии послов обеих стран и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны обсуждают вопросы безопасности и возможного прекращения огня, а Израиль настаивает на полном разоружении группировки "Хезболла".

