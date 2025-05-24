В США отправили более 100 сотрудников Совета нацбезопасности в отпуск – CNN

В США более 100 сотрудников Совета национальной безопасности временно отправили в отпуск. Это произошло из-за обострения торговых отношений с Евросоюзом после заявлений бывшего президента Трампа о возможном введении 50% пошлин на европейские товары.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Причина – резкое обострение торговых отношений между Вашингтоном и Брюсселем после новых угроз президента Дональда Трампа относительно 50-процентной пошлины на товары из Евросоюза.

По данным американского телеканала, решение о массовом отпуске части аналитиков и стратегических консультантов было принято в рамках превентивного реагирования на возможную эскалацию. В Белом доме понимают, что новый раунд торговой войны может иметь не только экономические, но и политические последствия – в частности повлиять на трансатлантические отношения, энергетическую безопасность и глобальные альянсы.

"Это попытка избежать перегрузки системы в период нестабильности. Когда растет напряжение, важно перераспределить ресурсы и снизить риски ошибочных решений", – цитирует CNN одного из чиновников, знакомых с ситуацией.

24 мая глава США обнародовал в соцсети Truth Social свое жесткое заявление о торговле с Европейским Союзом.

"ЕС годами пользовался преимуществами, мы имеем дефицит в 250 млрд долларов. Если они не изменят свою политику, получим простое и честное решение – 50% пошлины на их товары", – отмечает лидер Америки.

Эти слова вызвали мгновенную реакцию не только в Европе, но и внутри американской администрации. По данным CNN, аналитические подразделения срочно моделируют сценарии экономического и геополитического удара в ответ, включая последствия для агропромышленности, авиастроения, цифрового рынка и оборонных закупок.

Европейский Союз, в свою очередь, уже подготовил собственный тарифный план на случай провала переговоров. Он был обнародован 8 мая – он охватывает товары на общую сумму около 108 миллиардов долларов, включая автомобили, сельскохозяйственную продукцию и технологическое оборудование.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС выступает за деэскалацию и предложил Вашингтону соглашение "ноль за ноль". Однако Брюссель также готов ответить жестко, если переговоры зайдут в тупик.

"Все инструменты остаются на столе", – заявила председатель Европейской комиссии.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, комментируя ситуацию, назвал действия Трампа "чрезвычайно неутешительными" и призвал обе стороны использовать паузу до июля для нахождения конструктивного решения.

Французский министр торговли Лоран Сен-Мартен добавил, что "угрозы не способствуют диалогу", хотя Париж оставляет за собой право на ответ.

На этом фоне финансовые рынки Европы также испытали давление: фондовые индексы DAX и CAC потеряли более 2% только за день. Эксперты предупреждают: в случае дальнейшей эскалации последствия могут быть болезненными для обеих экономик.

Напомним, что 2 мая в США начались масштабные сокращения в сфере здравоохранения. Администрация Дональда Трампа уволила около 10 тысяч работников ключевых учреждений, среди которых FDA, CDC и Национальные институты здравоохранения (NIH).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп приказал более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию (USAID), а впоследствии Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE) в одностороннем порядке закрыл агентство.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который также временно занимает должность советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности, работает над реформой ведомства. Он планирует существенно сократить штат Совета национальной безопасности и внести радикальные изменения в его работу.

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