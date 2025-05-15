Численность сотрудников может быть сокращена втрое: Рубио готовит масштабную реформу Совета нацбезопасности – NBC

Государственный секретарь США Марко Рубио, который также временно назначен на должность советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности, работает над реформой ведомства. Он планирует существенно сократить штат Совета национальной безопасности и внести радикальные изменения в его работу.

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Об этом сообщило NBC News со ссылкой на четыре источника. По словам собеседников журналистов, сокращение штата органа будет отчасти направлено на более тесное соответствие его работы тому, как Трамп принимает решения.

Согласно плану, вместо большого штата сотрудников, которые работают над предоставлением президенту рекомендаций, Совет нацбезопасности будет функционировать "сверху вниз", где президент руководит советником по национальной безопасности, который затем руководит персоналом для выполнения этих приказов.

Издание напомнило, что Совет национальной безопасности, который управляется из Белого дома, является основным центром координации политического процесса в правительственных агентствах, чтобы помочь президенту принимать решения по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Численность его персонала, которая может достигать нескольких сотен человек, менялась при разных президентах.

Когда Дональд Трамп вступил в должность, в ведомстве работало 300 сотрудников, а в январе 2025 года их количество сократили примерно до 150.

Ожидаемое сокращение может привести к сокращению штата до 50-60 человек, но окончательное решение еще не принято.

По словам одного из источников журналистов, Рубио не планирует увольнять ни одного сотрудника. Он будет переводить их в другие агентства.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом якобы планирует масштабные сокращения в разведывательных агентствах, в то время, как Китай и Россия готовят новую волну шпионской активности. Запланированные сокращения включают 1200 должностей в ЦРУ, а также еще тысячи должностей в других подразделениях разведывательного сообщества страны.

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