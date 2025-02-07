Трамп захотел уволить тысячи сотрудников USAID, на него уже подали в суд: что происходит с агентством

Президент США Дональд Трамп намерен более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию США (USAID). Вероятно, из более чем 10 тыс. сотрудников агентства останется лишь 294. Профсоюзы, которые защищают права сотрудников USAID, уже подали судебные иски против самого Трампа, его соратников и Госдепа США.

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Об этом сообщают CNN и The New York Times, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что тысячи сотрудников могут быть уволены уже в пятницу, 7 февраля.

По данным СМИ, госсекретарю США Марко Рубио, который сейчас и занимается вопросом USAID был представлен список из около ключевых 600 сотрудников агентства. Но в конечном итоге этот перечень сократили еще вдвое. Таким образом, в некоторых миссиях USAID останется только по одному сотруднику (при условии сохранения этих миссий).

Отмечается, что почти все прямые сотрудники агентства, включая дипломатическую службу, будут отправлены в бессрочный административный отпуск. Кроме того, почти у всех подрядчиков будут прекращены заказы на выполнение работ. У сотрудников дипломатической службы будет 30 дней, чтобы вернуться в США.

На этом фоне два профсоюза, представляющие работников USAID уже подали иск против Трампа, Рубио и министра финансов Скотта Бессента, а также Государственного департамента США и Министерства финансов. В иске утверждается, что сокращение персонала и аннулирование глобальных контрактов на оказание помощи являются неконституционными и нарушают принцип разделения властей.

"То, что мы видим, – это незаконный захват этого агентства администрацией Трампа, что является явным нарушением основных конституционных принципов", — сказал Робин Терстон, юридический директор Democracy Forward, одной из двух упомянутых профсоюзных организаций. По его словам, действия президента США "вызвали глобальный гуманитарный кризис".

Что происходит с USAID и финансированием его программ

Практически сразу после инаугурации Дональд Трамп заморозил финансирование USAID на 90 дней для проведения аудита. Соответственно, были остановлены выплаты по всем программам агентства, кроме "критических гуманитарных миссий". На этом фоне около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили. Официально сообщалось, что учреждение поглощено Государственным департаментом.

В то же время миллиардер и соратник Трампа, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск даже сообщил о закрытии USAID. Так, 3 февраля Маск заявил, что американская администрация находится "в процессе закрытия USAID". "Мы закрываем его", – цитирует Маска CNN.

Миллиардер тогда подчеркнул, что Трамп "полностью поддерживает" закрытие USAID. По словам миллиардера, он несколько раз переспрашивал, точно ли глава государства уверен в таком решении. "Касательно USAID, мы это детально обсудили, и он согласился, что нам следует его закрыть", – сказал Маск.

На фоне этих заявлений Маску припомнили, что его компании ранее получили более 15 млрд долл. от правительства США. "Он рад преследовать USAID, но не кормящие его агентства", – отметил финансист с Уолл-стрит, автор статей в New York Times и экономический аналитик Morning Joe Стивен Ратнер в X.

Впрочем, похоже, что агентство все же не закроют. Именно такой вариант считает наиболее реальным исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, последние события в США вокруг USAID не приведут к закрытию этого агентства. Цель, преследуемая Трампом, заключается в другом.

"Речь идет о том, чтобы превратить этот проект в структуру Государственного департамента. И это уже в действительности произошло. Сегодня исполнительным директором USAID стал Рубио, госсекретарь. Трамп подписал уже соответствующий указ. То есть они меняют логику выделения американских средств", – отметил Пендзин.

Формально Государственный департамент США уже взял контроль над Агентством США по международному развитию. Обязанности главы USAID исполняет лично государственный секретарь Штатов Марко Рубио.

"В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил секретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. Секретарь Рубио также уведомил Конгресс о том, что проводится обзор деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации", – отмечали в Госдепе.

Напомним, среди замороженных проектов USAID в Украине оказалась поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID. По данным СМИ, украинские дипломаты и американские чиновники пытаются исключить Украину из-под действия директивы Трампа. В частности, издание Financial Times сообщало, что представители Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США призвали госсекретаря США рассмотреть возможность полного исключения Украины из аудита, учитывая ее критическую ситуацию.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) – независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за невоенную помощь другим странам. Оно основано в 1961 году и работает в 158 странах мира.

В Украине USAID оказывает помощь в таких областях как экономическое развитие, демократия и управление, энергетическая безопасность, здравоохранение и социальный сектор. С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило более 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и еще 5 млрд долларов на развитие. Кроме этого, было выделено 30 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, остановка работы USAID может оказывать прямое влияние на Украину, поскольку ряд государственных проектов финансировались по линии этого агентства. В этой связи депутаты Верховной Рады Украины начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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