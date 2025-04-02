В США начались массовые увольнения в учреждениях здравоохранения: под сокращение попали ведущие ученые

В США начались массовые увольнения сотрудников учреждений здравоохранения. Администрация Дональда Трампа сократила около 10 000 работников таких ключевых агентств как FDA, CDC и Национальные институты здравоохранения (NIH).

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Это стало частью масштабного плана оптимизации федерального правительства и сокращения расходов, который поддержал миллиардер Илон Маск. Об этом пишет Reuters.

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что сокращение является необходимым шагом для уменьшения бюрократии. Однако среди уволенных оказались ведущие ученые, занимавшиеся исследованиями в области онкологии, вакцин и лекарственных средств. В частности, в отставку ушел Питер Штайн, директор Управления нового лекарства FDA, а также Брайан Кинг, глава Центра табачных изделий FDA. Также был уволен Питер Маркс, один из ключевых специалистов FDA в сфере вакцин.

Бывший комиссар FDA Роберт Келифф выразил обеспокоенность по поводу будущего агентства, заявив, что "история может оценить эти действия как огромную ошибку".

"FDA, как мы его знали, прекратило свое существование, большинство руководителей с институциональными знаниями и глубоким пониманием разработки и безопасности продукции больше не работают", - написал он на LinkedIn.

Увольнения вызвали волну недовольства среди работников. Многие узнали о потере работы, когда не смогли пройти охрану в свои офисы. Сотрудники FDA получили билеты с инструкциями, как вернуть оборудование и узнать детали о своем увольнении. Очевидцы сообщают о длинных очередях в правительственных учреждениях, где уволенные работники ждали часами, не зная, что будет дальше.

Напомним, Администрация президента США уволила большую часть сотрудников американского Института мира (USIP) – 200-300 человек или почти весь персонал штаб-квартиры. Перед этим с должности отстранили главу организации, чье место занял агент службы DOGE Илона Маска.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп приказал более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию (USAID), а затем Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE) в одностороннем порядке закрыл агентство. Во вторник, 18 марта, федеральный судья США вынес решение в пользу сотрудников USAID и обвинил Илона Маска и DOGE в нарушении Конституции.

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