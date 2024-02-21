'Я отказываюсь выбывать': в США республиканка Хейли пообещала продолжить президентскую кампанию

Претендентка на выдвижение в президенты от Республиканской партии Соединенных Штатов Никки Хейли пообещала продолжить свою предвыборную кампанию после праймериз в Южной Каролине. Это ее родной штат, однако здесь как политик она проигрывает своему конкуренту Дональду Трампу более чем на 30 процентных пунктов.

Кроме Южной Каролины впереди еще 16 праймериз. Ранее женщина уже проиграла первые четыре конкурса по выдвижению кандидатов. Как пишет BBC, союзники Трампа усилили давление на Хейли, чтобы заставить ее выйти из гонки. Но зря.

"Я отказываюсь выбывать (с гонки). Южная Каролина будет голосовать в субботу. Но в воскресенье я все еще буду баллотироваться в президенты. Я никуда не денусь", – заявила Никки Хейли.

Ранее считалось, что она способна победить Трампа в своем родном штате. Однако после первых праймериз в других штатах опросы в Южной Каролине показали, что Хейли уже значительно отстает от оппонента.

"Мы в этой стране не коронуем королей. У нас есть выборы, а Дональд Трамп должен знать лучше других, мы не фальсифицируем народное волеизъявление", - отметила Хейли.

Тем временем Дональд Трамп в очередной раз сменил риторику и заявил, что в случае победы на выборах будет делать больше для защиты США от России, чем действующий президент Джо Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Трамп похвастался, что при своем президентстве угрожал не защищать от российского нападения страны, имеющие задолженности по выплатам в НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

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