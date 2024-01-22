Согласно соц. опросу от службы CNN, поддрежка Хейли составляет 39%, в то время как рейтинг Трампа - 50%.

Видео дня

О чем это говорит: в первую очередь о том, что их рейтинг вырос по сравнению с прошлым годом.

Между тем Хейли не сумела догнать Дональда, несмотря прирост поддержки. В то же время Десантис уже снял свою кандидатуру после дефакто провальной кампании и поддержал Трампа.

Похоже, что Трамп таки выиграет Нью Гэмпшир, хоть борьба за голоса и продолжается.

На самом деле её рейтинг вырос не только по сравнению с прошлым летом, как отмечает CNN. Он продолжает расти еженедельно, а её кандидатура воспринимается все позитивнее, особенно в рядах так называемых независимых избирателей.

Между тем она на самом деле отстает от Трампа, который все же почувствовал в ней достаточно серьезную конкурентку и начал всячески критиковать ее. Вплоть до того факта, что её родители иммигранты.

Но выбывать из гонки ей однозначно рано, так как Верховный суд все ещё может запретить участие Трампа в выборах, а значит, Республиканской партии нужен будет другой кандидат.

Произойдёт ли это пока не понятно.