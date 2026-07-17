В США бьют тревогу из-за беспрецедентных темпов серийного производства Китаем истребителей J-20: вскоре их число превысит численность F-22

Китай стремительно наращивает производство истребителей пятого поколения J-20, что всё больше беспокоит западных военных аналитиков. По их оценкам, количество этих боевых самолетов уже приближается к численности американских F-22 Raptor, а к концу десятилетия парк J-20 может вырасти примерно до 1 тыс. единиц.

Видео дня

Об этом сообщает Naked Science. Там отмечают, что такие темпы серийного выпуска свидетельствуют о стремительной модернизации ВВС Китая и значительном усилении его военно-воздушных возможностей.

Число китайских J-20 превосходит число американских F-22

Как отмечается в статье, в конце 2019 года западные эксперты оценивали парк китайских истребителей J-20 примерно в 50 самолетов, включая предсерийные образцы. В то же время в китайских источниках появлялись сообщения о возможности выпускать до 48 таких машин в год, однако тогда эти данные не имели достаточного подтверждения.

Ситуация резко изменилась уже через несколько лет. К концу 2022 года западные оборонные аналитики пришли к выводу, что Военно-воздушные силы Китая получили не менее 200 истребителей J-20. Такие оценки основывались прежде всего на анализе заводских серийных номеров, которые свидетельствовали о выпуске четырёх производственных серий этих самолётов.

В начале 2023 года британский Международный институт стратегических исследований (IISS) привёл несколько более сдержанную оценку и предположил, что в боевых частях эксплуатируются не менее 150 J-20.

В то же время эксперты института прогнозировали, что уже в ближайшее время количество китайских истребителей этого типа превысит парк американских F-22 Raptor. Такой прогноз они объясняли резким ростом темпов производства, которые, по их оценкам, за три года фактически удвоились.

В то же время в настоящее время ВВС США располагают 185 истребителями F-22, однако только 143 из них находятся в боевых подразделениях. Остальные самолеты используются для учений или находятся на техническом обслуживании.

Производство J-20 набирает обороты

В 2024 году одно из изданий опубликовало подробный анализ программы J-20, который подтвердил стремительное наращивание производства этих истребителей. По оценкам аналитиков, с июля 2023 года менее чем за одиннадцать месяцев Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая пополнились более чем 70 новыми самолётами, а общий парк J-20 вырос примерно до 195 единиц.

В течение 2025 года темпы производства продолжали расти. К тому времени общее количество выпущенных J-20 почти достигло 300 единиц, а обнаруженный исследователями самолёт с соответствующим серийным номером подтвердил выпуск трёхсотого истребителя в рамках десятой производственной серии.

В то же время британский аналитический центр RUSI оценил годовые темпы производства примерно в 120 самолетов. Эксперты предполагают, что реальное количество уже изготовленных машин может быть еще больше, ведь часть новых истребителей пока не передана в боевые подразделения.

Учитывая нынешнюю динамику, в RUSI прогнозируют, что к 2030 году авиапарк Китая будет насчитывать около тысячи истребителей J-20 различных модификаций.

Напомним, в Китае фактически "удалили" личность главного конструктора истребителя пятого поколения Chengdu J-20 Яна Вея, ведь упоминания о нем исчезли из всех официальных источников. Профиль 62-летнего академика был полностью удален с сайта Китайской академии наук в середине марта 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США обвинили Китай в проведении тайных ядерных испытаний. Американские чиновники заявили, что 22 июня 2020 года зафиксировали подземный взрыв малой мощности на китайском полигоне Лобнор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!