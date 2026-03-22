В Словении состоялись парламентские выборы: кто лидирует и какое значение для Украины

На парламентских выборах в Словении лидирует правящее "Движение Свобода" во главе с премьер-министром Робертом Голобом. Голосование состоялось в стране недавно, а первые результаты обнародовали после закрытия участков на основе экзитполов.

Об этом заявили словенские медиа Delo и RTV SLO, которые опубликовали данные исследования "Медиана". По их оценкам, "Движение Свобода" получает 29,9% голосов и около 30 мандатов. В сообщении также указано: "Разрыв между основными политическими силами остается минимальным, что затрудняет формирование большинства".

Результаты экзитпола "Медиана":

"Движение Свобода" - 29,9% (30 депутатов)

Словенская демократическая партия - 27,5% (27 депутатов)

"Новая Словения" - 9,4% (9 депутатов)

Социал-демократы - 6,7% (6 депутатов)

Лево-зеленый блок - 6,3% (6 депутатов)

Демократы - 5,9% (5 депутатов)

"Правда" - 5,2% (5 депутатов)

Фактически борьба идет между двумя центрами влияния – действующей властью и правой оппозицией. И здесь есть нюанс: ни одна из политических сил не получает достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства. Поэтому переговоры выглядят неизбежными.

Коалиционные расклады

Если ориентироваться на эти цифры, "Движение Свобода" вместе с лево-зелеными и социал-демократами может рассчитывать примерно на 41 мандат. Это меньше необходимых 46 голосов для большинства в парламенте.

Словенская демократическая партия, в свою очередь, может объединиться с "Новой Словенией" и получить около 36 мандатов. Даже с привлечением "Демократов" эта коалиция будет иметь ориентировочно 42 голоса, что также недостаточно.

Отдельную роль играют представители национальных меньшинств – итальянского и венгерского, которые имеют по одному депутату. Но даже их поддержка не дает ни одной из сторон стабильного большинства.

В центре внимания оказывается партия "Правда" Зорана Стевановича. Она может получить около 5 мандатов и фактически стать решающей в формировании коалиции. Идеологически эта сила ближе к правому лагерю, однако ее лидер ранее заявлял, что не планирует союз со Словенской демократической партией.

Влияние на Украину

Словения во времена премьерства Роберта Голоба не относится к самым активным союзникам Украины в Европе. Но страна стабильно поддерживает все ключевые проукраинские решения в рамках ЕС и на практике помогает Киеву.

Официальная Любляна передала Украине десятки единиц бронетехники и артиллерии, подключилась к разминированию территорий и программам реабилитации ветеранов. Также Словения предоставляла генераторы и другое энергетическое оборудование. Если Голоб сохранит должность, этот курс, скорее всего, останется без изменений.

В случае победы оппозиции резкого поворота не ожидается. Лидер Словенской демократической партии Янез Янша уже имеет опыт руководства правительством и открыто поддерживал Украину с начала полномасштабной войны.

В марте 2022 года, когда бои шли под Киевом, Янша вместе с премьерами Польши и Чехии посетил украинскую столицу. Он поддержал санкции против России и выступил за оказание помощи Украине.

В то же время возможное премьерство Янши вызывает осторожность в Брюсселе из-за его политической близости к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Но это обстоятельство не влияет на его позицию в отношении Украины.

"Несмотря на то, что раздел избирателей на левых и правых существует, приводя к поляризации, когда речь идет о помощи Украине, они на одной стороне. Особенно оппозиционная СДП, которая не поддерживает российские или пророссийские интересы и видит Россию в негативном свете", – рассказал собеседник РБК-Украина в словенских околополитических кругах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в октябре 2025 к программе PURL – закупки оружия у США с последующей передачей Украине – присоединилась Словения. Она выделит средства на эту инициативу, но власти страны не раскрывают конкретную сумму. Соответствующее заявление в понедельник, 13 октября, сделал премьер-министр Словении Роберт Голоб.

