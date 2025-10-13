УкраїнськаУКР
В Словакии столкнулись два поезда: пострадали десятки людей. Фото и видео

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
2 минуты
513
В понедельник, 13 октября, в Словакии недалеко от села Яблонов-над-Турне (район Рожнява) произошло лобовое столкновение двух экспресс-поездов – R 913 и R 914 Gemeran. Авария произошла около 10:00 перед железнодорожным тоннелем в месте, где пути переходят в однопутный отрезок.

Видео дня

По предварительным данным, девять человек получили травмы средней и тяжелой степени, еще около сотни пассажиров получили легкие повреждения. Об этом сообщает TASR.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, уточнили представители Оперативного центра скорой медицинской помощи Словакии.

На месте работают семь машин скорой помощи, три спасательных вертолета и два эвакуационных автобуса. Пострадавших доставляют в больницы, в частности в Университетскую больницу им. Луи Пастера в Кошице, где запущен план массового приема пациентов. Один из пострадавших находится на операции в травматологической клинике.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что вероятной причиной катастрофы стал человеческий фактор. По его словам, один из машинистов, вероятно, не уступил дорогу встречному поезду.

Водителя одного из локомотивов уже проверили на алкоголь и наркотики – результаты отрицательные. Второго машиниста, который получил серьезные травмы, доставили вертолетом в больницу, где будут проведены дополнительные анализы.

"Предварительная информация свидетельствует, что это не системная ошибка, а ошибка машиниста. Но окончательные выводы сделают следователи после завершения расследования", – отметил Шутай Эшток.

К месту аварии прибыли также министр транспорта Йозеф Раж и министр здравоохранения Камил Шашко. Спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии, эвакуировать пассажиров и оказывать неотложную помощь пострадавшим.

Словацкие правоохранители расследуют обстоятельства трагедии, которая стала одной из самых масштабных железнодорожных катастроф в стране за последние годы.

У Министерства иностранных дел Украины пока отсутствуют данные о пострадавших гражданах Украины в результате столкновения поездов вблизи словацкого села Яблунов-над-Турнеу. Дело находится на контроле посольства.

