В Чехии сошел с рельсов поезд с бензолом: объявлен режим ЧС. Фото

В Чехии грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего произошла утечка сотен тонн бензола. Химическое вещество попало в озеро, в результате чего власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации.

Видео дня

Инцидент произошел в восточной части Оломоуцкого края. Об этом сообщает Euronews.

Несмотря на то, что инцидент произошел в прошлом месяце, 28 февраля, ситуация стала катастрофической, когда стало известно о попадании бензола в озеро и грунтовые воды. Грузовой поезд сошел с рельсов у входа на станцию Густопече, вероятно, из-за превышения скорости.

Большая часть из 17 вагонов загорелась сразу после аварии. Из цистерн, перевозивших более 1000 тонн бензола, в грунтовые воды вытекло около 350 тонн.

После объявления чрезвычайной ситуации местные власти выделят ресурсы и немедленно начнут работы по ликвидации последствий. В частности, уже ведутся работы по извлечению бензола из пострадавших водоемов.

Между железнодорожными путями и водой вырыты десятки очистных ям, устанавливаются особые металлические конструкции для предотвращения дальнейшего распространения. Власти опасаются, что ущерб от пожара и техногенной катастрофы превысит отметку в 40 миллионов евро.

Напомним, в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) лёгкий турбовинтовой самолёт SOCATA TBM 7 упал на жилой дом. В результате авиакатастрофы есть погибшие. Специалисты выясняют, какое количество людей находилось на борту самолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!