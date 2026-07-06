В Словакии оппозиция хотела лишить Фицо пожизненной пенсии: чем все закончилось

93,43% участников референдума в Словакии поддержали идею лишить ряд чиновников (в частности, премьера Роберта Фицо) права на пожизненную пенсию. 92,23% проголосовали за возобновление работы антикоррупционных органов (а именно Специальной прокуратуры и Национального агентства по вопросам уголовной преступности). Но есть одно но – результаты этого голосования официально признаны недействительными.

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Дело в том, что на референдум пришли лишь 16,13% избирателей. Для признания голосования действительным требуется явка в 50% и более, передает TVP World.

Референдум с почти единодушными результатами оказался бесполезным

Общенациональный референдум состоялся в субботу, 4 июля. Его организовали "Демократы" – проевропейская, либерально-центристская политическая партия, являющаяся оппозиционной.

Политсила пыталась лишить Фицо пожизненных выплат. Согласно словацкому законодательству, премьер-министры и спикеры парламента, занимающие свои должности не менее двух сроков, имеют право на пожизненный доход, эквивалентный зарплате действующего депутата. Закон был принят в 2024 году после покушения на главу правительства.

Коалиционное правительство Фицо критиковало референдум и называло его политическим трюком.

Также субботнее голосование интересовалось общественным мнением о восстановлении Специальной прокуратуры – органа, ответственного за борьбу с коррупцией, организованной преступностью и экстремизмом, – и Национального агентства по расследованию уголовных преступлений (NAKA) – специализированного подразделения полиции.

Фицо и его соратники закрыли эти ведомства в 2024 году, что вызвало волну уличных протестов.

Участники референдума поддержали обе инициативы "Демократов", но их было слишком мало. Явка в субботу была одной из самых низких среди всех референдумов за 33-летнюю историю независимой Словакии.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Брюсселе (Бельгия). Переговоры были посвящены европейской интеграции, сотрудничеству в энергетической сфере и дипломатическим усилиям по достижению мира.

– Недавно Фицо выступил против предоставления новой военной помощи Киеву. Он хочет отправить словацкую делегацию на саммит НАТО, который состоится в Анкаре (Турция) 7–8 июля, без мандата на утверждение выделения средств.

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