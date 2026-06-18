Зеленский обсудил с Фицо вопросы евроинтеграции и энергетики: все подробности встречи в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Брюсселе. Переговоры состоялись 18 июня и были посвящены европейской интеграции Украины, сотрудничеству в энергетической сфере и дипломатическим усилиям по достижению мира.

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О результатах переговоров глава государства сообщил в своём Telegram-канале. Зеленский отметил, что стороны рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом.

"С премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудили евроинтеграцию, взаимовыгодное энергетическое сотрудничество и итоги саммита G7, который состоялся в Эвиане. Рассказал о дипломатических усилиях во имя мира", – написал президент.

В ходе встречи лидеры также обсудили итоги саммита G7, который недавно состоялся в Эвиане. Особое внимание они уделили гуманитарной поддержке Украины и дальнейшему взаимодействию между двумя государствами.

Кроме того, он поблагодарил Словакию за поддержку Украины на пути к членству в ЕС и содействие открытию первого переговорного кластера.

Поддержка интеграции

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на дальнейший прогресс в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Киев готов к открытию остальных переговорных кластеров в ближайшее время.

"Благодарю Словакию за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера. Рассчитываем на прогресс в открытии остальных кластеров в ближайшее время", – подчеркнул глава государства.

В ходе встречи стороны также обсудили проведение нового раунда межправительственных украинско-словацких консультаций. Зеленский пригласил Фицо посетить Украину.

Сотрудничество в энергетической сфере

Одной из ключевых тем переговоров стало взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере. Лидеры уделили внимание развитию приграничной инфраструктуры, что имеет значение для обоих государств.

Также Зеленский и Фицо отметили важность гуманитарной помощи, которую Словакия оказывает Украине. В частности, речь шла о поставках медицинского оборудования для одной из больниц в Винницкой области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фицо заявил, что никогда не возражал против вступления Украины в Европейский Союз и считает этот процесс выгодным для всей Европы. В то же время он подчеркнул, что Киев не должен получать никаких исключений или упрощений и должен выполнить все требования для членства.

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