Словакия будет блокировать новые кредиты для Украины на саммите НАТО: какова позиция Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против предоставления новой военной помощи Украине. Он хочет отправить словацкую делегацию на саммит НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, без мандата на ее утверждение.

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Об этом Фицо заявил в программе "Субботние диалоги" на "Радио Словакия", передает Aktuality. Ожидается, что на предстоящем саммите главы государств и правительств стран-членов НАТО обязуются выделить миллиарды долларов на закупку нового оружия и расширение производственных мощностей.

По данным Politico, из проекта итогового заявления следует, что страны НАТО подтвердят обязательства по коллективной обороне, объявят об усилении военной поддержки Украины и вновь признают Россию долгосрочной угрозой.

Фицо назвал запланированную помощь "масштабной" и заявил, что в течение следующей недели намерен провести встречу по этому вопросу на уровне высших государственных должностных лиц с участием министра обороны Роберта Калиняка.

Премьер хочет договориться о том, чтобы словацкая делегация отправилась на саммит без мандата "вовлекать Словакию в дальнейшие военные займы или финансовые взносы".

Он также добавил, что не может помешать другим странам, которые "хотят присоединиться к войне".

"Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-нибудь дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и мы можем оказаться на пороге Третьей мировой войны. Поэтому от имени Словакии заявляю: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины", – заявил Фицо.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите НАТО в Анкаре союзники, как ожидается, обязуются выделить средства на новые контракты по производству вооружений в Европе и, в частности, десятки миллиардов евро для дальнейшей военной поддержки Украины. Также в совместной итоговой декларации странами Альянса будет подтверждена приверженность статье №5 о взаимной обороне, а страну-агрессора Россию назовут "долгосрочной угрозой" блоку.

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