В Швейцарии выбрали нового министра обороны: что известно о его отношении к Украине

В среду, 12 марта, в Швейцарии выбрали нового министра обороны. Им стал историк и экс-руководитель департамента здравоохранения кантона Цуг Мартин Пфистер.

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Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Стоит отметить, что Пфистер осторожно высказывается о войне в Украине. В частности, например, о вопросах реэкспорта оружия.

"Я теперь являюсь членом национального правительства и должен считаться с этим в своих высказываниях", – говорится в его сообщении после победы.

Впрочем, об отношениях Швейцарии с Европой и НАТО новый министр обороны дал более развернутый ответ. Он подчеркнул, что потребует больше ресурсов для армии, поскольку войска недостаточно оснащены. Пфистер также хочет в дальнейшем использовать сотрудничество Швейцарии с НАТО без присоединения Конфедерации.

"Особый вызов стоит перед Европой. Порядок после Второй мировой войны сейчас, вероятно, подходит к концу. США фактически повсюду были государством-защитником, а Европа должна найти себя заново – включая Швейцарию", – добавил министр.

На вопрос должна ли Швейцария быть ближе к Европе, Пфистер ответил не очень конкретно, но отметил, что проект по этому сотрудничеству есть.

"Сейчас у нас есть проект. Это стабилизационный пакет. Важно, чтобы он созрел. В какой-то момент будет голосование по этому поводу, и тогда Федеральный совет предстанет перед особым вызовом", – добавил Пфистер.

Также, по словам чиновника, с точки зрения политики безопасности, безусловно, важно, чтобы мы посмотрели на то, что новая европейская архитектура безопасности означает для Швейцарии.

"Мы должны поддерживать хорошие отношения и наши традиционные ценности дипломатии. Места, где люди могут мирно вести переговоры и находить решения, должны и дальше быть гарантированными в Швейцарии", – отметил Пфистер.

То есть, говоря словами покидающего свой пост члена федерального совета экс-министра обороны страны Виолы Амгерд, в своей заключительной речи перед Федеральным собранием она отметила, что Швейцария расположена в центре Европы, ее безопасность "тесно связана с безопасностью Европы".

"Европа должна иметь возможность полагаться на "безопасную Швейцарию", и Швейцария должна внести "значительный вклад" в это. Потому что речь идет о "свободе, верховенстве права и либеральной демократии"", – добавила Амхерд.

Она покинет свой пост в конце марта 2025 года.

Подробности

Мартину Пфистеру 61 год. Женат, имеет 4 детей. Он в течение девяти лет занимал должность министра здравоохранения кантона Цуг. Был переизбран в 2018 и 2022 годах, получив наибольшее количество голосов из пяти советников земли Цуг.

Депутаты от кантона хвалят его трудолюбивый дух и его мастерство в решении вопросов. Его также признают за отличные навыки слушания, большую эффективность и за то, что он справился с пандемией, вселяя уверенность в разгар фазы поляризации.

Следует отметить, что Пфистера сначала воспринимали как символического кандидата, затем он стал аутсайдером, и, наконец, некоторые хотели видеть в нем государственного деятеля, в котором нуждалась страна в эти времена. О трансформации Мартина Пфистера, которая на самом деле не была.

Объединенное федеральное собрание избрало Мартина Пфистера в федеральное правительство во втором туре голосования, которое получило 134 голоса из 245 действительных. В первом туре голосования директору департамента здравоохранения из Цуга не хватило всего одного голоса.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии разработали мирный план для Украины. Документ подробно описывает шаги и технические аспекты прекращения огня на фронте протяженностью более 1200 км. План представил Женевский центр политики сохранности. В подготовке документа приняли участие представители Украины, РФ, США и Евросоюза.

Напомним, что Швейцария может внести свой вклад в миротворческую деятельность в Украине. По словам командующего вооруженными силами страны Томаса Зюссли, его страна может направить в Украину миротворцев при нескольких условиях.

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