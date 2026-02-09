В Швейцарии вспыхнул мемориал жертвам пожара в баре во время новогодней вечеринки: детали

В швейцарском курортном городке Кран-Монтана загорелся мемориал, установленный в память о жертвах смертельного пожара в баре Le Constellation. Инцидент произошел утром 8 февраля, жертв нет, однако часть памятных вещей повреждена.

Мемориал, посвященный 41 погибшему и 115 пострадавшим в результате пожара во время новогодней вечеринки, загорелся около 6 часов утра. Об этом сообщает The Guardian.

По данным правоохранителей, огонь быстро локализовали благодаря оперативной работе экстренных служб. Предварительно установлено, что возгорание началось вблизи стола со свечами, размещенными в центре мемориальной конструкции.

На этом этапе версию умышленного поджога или вмешательства третьих лиц отвергают. В результате пожара была повреждена часть цветов, свечей и записок со словами соболезнования, однако книгу памяти с сотнями посланий удалось спасти.

Мемориал, накрытый деревянно-тентовым куполом для защиты от непогоды, изначально стоял непосредственно возле сгоревшего бара, но недавно его перенесли на более безопасное расстояние. Правоохранители открыли отдельное расследование, чтобы окончательно установить причину возгорания.

Тем временем трагедия в Le Constellation остается предметом уголовного производства. Владельцам бара предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и нарушении правил пожарной безопасности, а местных чиновников проверяют из-за отсутствия обязательных инспекций заведения с 2019 года. Родственники погибших после нового инцидента с мемориалом публично раскритиковали местную власть, отметив ее ответственность за безопасность мест памяти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пожар в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана, во время празднования Нового года унес жизнь еще одного подростка. После смерти юноши, находившегося в больнице, количество жертв возросло до 41 человека.

