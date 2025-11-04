В Сербии прошли массовые антиправительственные протесты: Вучич пообещал провести досрочные выборы

В воскресенье, 2 ноября, в Сербии снова состоялись массовые протесты, которые охватили несколько городов, в частности столицу страны Белград, а также Нови-Сад. Протесты связаны с обвалом крыши на железнодорожном вокзале в прошлом году, из-за чего погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала движение молодежи, которая обвиняет власть в коррупции и халатности.

Протестующие разделились на два лагеря – сторонников и оппонентов президента Александара Вучича, и между ними начался конфликт. Об этом пишет агентство Reuters.

В Белграде сотни антиправительственных активистов столкнулись со сторонниками Вучича. Обе стороны бросали файеры, из-за чего полиция задержала 37 человек.

Причины протеста

Обострение в Сербии связано с событиями в Нови-Саде, где накануне состоялся масштабный митинг к годовщине трагедии на вокзале. Именно эта катастрофа год назад стала толчком к волне студенческих протестов против власти Вучича, который возглавляет страну уже более 13 лет.

На этот раз акция в Белграде состоялась в поддержку Дианы Хрки, матери одного из погибших во время трагедии – Стефана Хрки. Она объявила голодовку возле парламента, рядом с лагерем сторонников Вучича, который стоит там с марта.

Конфликт между двумя лагерями начался после того, как сторонники Вучича включили громкую музыку, что разозлило протестующих.

После прошлогодней трагедии в Новом Саде, в Сербии регулярно проходят антиправительственные протесты, которые организуют студенты и активисты. Демонстранты обвиняют власть в коррупции, пренебрежении строительными нормами и кумовстве в высших эшелонах государства.

Требования протестующих

Участники митингов обвиняют власть в коррупции и злоупотреблениях во время реконструкции вокзала в Нови-Саде, которые, по их мнению, стали причиной обвала бетонной конструкции. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 16 человек, освободить задержанных активистов и провести досрочные парламентские выборы.

Митинги продолжаются не один месяц. Напомним, в августе протесты в Сербии переросли в беспорядки. На улицы сербских городов вышли тысячи людей, начались жесткие столкновения между протестующими и силовиками.

Реакция Вучича на протесты

Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов заявил, что готов на досрочные выборы. Об этом он сказал в интервью Financial Times. Он пообещал, что выборы состоятся раньше установленного законом срока в конце 2027 года, но не назвал точной даты.

Эксперты считают, что таким образом власти Сербии пытаются преодолеть политический кризис в стране.

Кроме того, Александр Вучич завуалировано выразил готовность поддержать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александр Вучич заявил, что на складах Сербии есть избыток боеприпасов, особенно мин и минометных снарядов. Вучич предложил Европейскому Союзу приобрести эти боеприпасы и потом делать с ним "что угодно".

То есть формально Белград не передает оружие Украине, но готов сделать это руками европейцев. Вучич назвал такую схему "вкладом Сербии в европейскую безопасность". Сейчас Сербия ждет ответа из Брюсселя.

