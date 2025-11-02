'Наши склады полны': Вучич предложил ЕС приобрести у Сербии боеприпасы и, если надо, передать их Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады его страны переполнены боеприпасами, и сейчас производится еще больше, особенно минометных снарядов. Он предложил Европейскому Союзу приобрести эти боеприпасы и потом делать с ним "что угодно".

Видео дня

Об этом Вучич сказал в интервью изданию Cicero. Политик не исключил того, что снаряды могут быть переданы Евросоюзом Украине.

"Я не хочу, чтобы меня считали тем, кто постоянно поставляет боеприпасы воюющим сторонам, но в Европе боеприпасы нужны", – отметил президент.

По словам Вучича, он предложил партнерам из ЕС заключить с Сербией договор купли-продажи боеприпасов. По его словам, это был бы феноменальный вклад, который Белград мог бы сделать в европейскую безопасность.

"Покупатели могут делать с ним что угодно. Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы мы могли планировать", – сказал Вучич.

На данный момент, говорит он, Сербия все еще ждет окончательного ответа на это предложение.

"Я всегда говорил, что Сербия является военно нейтральной. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями. Мы уже интенсивно сотрудничаем с нашими европейскими друзьями в военном плане в Африке, Азии и на других континентах, и мы готовы увеличить наше присутствие вместе с европейскими силами", – подчеркнул сербский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александар Вучич заявил, что "очень разочарован" решением России предложить только краткосрочное газовое соглашение, которое будет действовать до конца года. Это стало неожиданностью после нескольких месяцев переговоров о трехлетнем контракте с "Газпромом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!