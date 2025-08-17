Протесты в Сербии превратились в беспорядки: под атакой правящая партия, а Вучич говорит о 'нервозности'. Видео

В Сербии продолжаются массовые протесты, на улицы сербских городов вышли тысячи людей. Сейчас они уже переросли в беспорядки, начались жесткие столкновения между протестующими и силовиками.

Количество пострадавших с обеих сторон уже превысило две сотни человек. OBOZ.UA рассказывает, чего требуют участники протестных акций и что происходит в Сербии сейчас.

Протесты переросли в беспорядки

Участие в акциях протестов, охвативших Сербию, 16 августа приняли тысячи людей. В городе Валево на улицу вышли по меньшей мере 4 тыс. митингующих, в столице страны, Белграде – около 1,3 тыс. человек.

По словам главы МВД страны Ивицы Дачича, задержаны по меньшей мере 38 участников протестных акций. По данным полиции, причиной для задержания стали "проявления агрессии" со стороны митингующих и то, что они забрасывали правоохранителей пиротехникой. Травмирован один жандарм.

Столкновения с полицией фиксировались также в городах Боград и Нови-Сад.

Протесты в рамках акции под названием "Сербию невозможно успокоить" с 12 августа переросли в жестокие столкновения и поджоги. Силовики применяют против протестующих слезоточивый газ и дубинки, на улицах замечена бронетехника. Люди в ответ забрасывают правоохранителей камнями и металлическими прутьями.

Фиксируются также поджоги зданий, связанных с действующей властью в Сербии. Так, в Белграде 16 августа толпа пыталась поджечь офис правящей партии SNS (Сербская прогрессивная партия). В Валево люди забросали администрацию файерами и пытались прорваться в прокуратуру. В Нови-Саде разбили бутылками окна в офисе правящей партии. А несколько сотен жителей города Горни-Милановац забросали туалетной бумагой здание Сербской прогрессивной партии.

По состоянию на утро 17 августа известно о том, что с 12 августа в столкновениях между силовиками и протестующими пострадали, по данным местных СМИ, по меньшей мере 127 правоохранителей и минимум 80 гражданских.

Чего требуют участники протестов и что говорит власть

Ежедневные протесты в Сербии начались еще в ноябре прошлого года – после того, как в результате обвала крыши на отремонтированном железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 16 человек. Протестующие назвали причиной трагедии коррупцию и халатность власти.

Сейчас участники акции "Сербию невозможно успокоить" требуют назначения внеочередных парламентских выборов. Президент страны Александар Вучич, чья партия сейчас составляет большинство в законодательном органе Сербии, отказывается это делать.

Вместо этого глава государства обещает участникам протестов наказание за "применение насилия и нанесение ущерба инфраструктуре", называет их "террористами" и обвиняет в попытках дестабилизировать государство.

"Есть одна хорошая вещь — все маски сняты, люди все видят, нервозность и истерия все больше, насилие все заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто поджигал и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления", — заявил Вучич.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Вучич сделал заявление о досрочных выборах на фоне протестов в стране. В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером 13 августа он отметил, что якобы выборы объявят раньше установленного законом срока. До этого саму дею досрочных выборов Вучич категорически отвергал.

