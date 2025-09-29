В Румынии произошел мощный пожар в отеле, погибли два человека: появились подробности трагедии. Фото

В румынском городе Тетерани, вспыхнул пожар в отеле, закрытом ранее из-за нарушения правил пожарной безопасности. В результате инцидента погибли две молодые гражданки Непала.

Видео дня

Как сообщил телеканал Digi24.ro, здание не имело систем пожаротушения и работало без разрешения. По данным источника, компанию-владельца недавно оштрафовали на 100 тысяч леев.

Рано утром 29 сентября пожарные получили вызов о возгорании в отеле, площадь которого составляла около 500 квадратных метров. На месте работали пять пожарных машин. Сначала сообщалось о трех пропавших без вести, однако позже подтвердилась гибель двух человек, которых обнаружили обгоревшими. Еще три человека смогли спастись самостоятельно.

По официальной информации ISU Prahova, отель проверяли 16 сентября и обнаружили серьезные нарушения: отсутствие гидрантов, системы обнаружения пожара и аварийного освещения. Заведение было закрыто, а на владельца наложен штраф. Однако 19 сентября печати сняли для проведения работ по соблюдению норм, но без права коммерческой деятельности.

Жертвами трагедии стали две женщины в возрасте 21 и 24 лет, которые работали в отеле. Власти Румынии расследуют обстоятельства происшествия и возможные нарушения со стороны владельца.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 27 сентября в Днепровском районе Киева произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали девять жителей, среди которых был один ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!