'Вклад в обеспечение мира': Румыния готова предоставить свои базы в рамках гарантий безопасности Украины

В Румынии заявили о готовности присоединиться к гарантиям безопасности для Украины на фоне разговоров о возможном завершении российско-украинской войны. Бухарест не готов направлять свои войска на украинскую территорию, однако рассматривает другой вариант собственного вклада в поддержку прочного мира в Украине.

Румыния может предоставить свои военные базы союзникам по НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Илие Боложан, пишет Calea Europeana.

Позиция Румынии

Глава румынского правительства подчеркнул, что Бухарест категорически отвергает возможность отправки румынских военных в Украину.

"Все эти месяцы, как вы знаете, когда в определенный момент поднимался вопрос поддержки гарантий безопасности для достижения прочного мира в Украине, Румыния максимально четко заявила по меньшей мере две вещи. Мы не будем посылать войска, мы вообще не будем заниматься возможным размещением войск на территории Украины. Это был максимально четкий пункт", – подчеркнул Боложан.

Однако это не означает, что Румыния останется в стороне от усилий Запада по обеспечению прочного мира в Украине. Премьер-министр страны отметил, что вкладом Румынии может стать предоставление размещенных на ее территории военных баз в пользование союзникам по НАТО.

"Второй пункт в переговорах с нашими союзниками заключался в том, что, учитывая членство Румынии в НАТО, наши военные базы, которые до сих пор совместно эксплуатируются нашими силами и силами НАТО, главным образом воздушными силами, могли бы использоваться войсками НАТО, войсками Соединенных Штатов Америки и другими союзниками. И сегодня из наших аэропортов осуществляется воздушное патрулирование для надзора за тем, что происходит в Черном море, проводятся совместные военные учения, и это может быть, скажем так, вкладом Румынии в обеспечение поддержки прочного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", – отметил Боложан.

На днях в Министерстве национальной обороны страны заявили, что Румыния будет участницей всех решений союзников по гарантиям безопасности для Украины, отметив, что "военная воздушная инфраструктура Румынии является опорным пунктом на восточном фланге Североатлантического альянса для сдерживания и обороны".

Это заявление прозвучало после публикации The Times, которое сообщило, что европейские страны давят на президента США Дональда Трампа, чтобы тот развернул в Румынии современные истребители F-35 в рамках пакета гарантий безопасности, предложенных Украине. Лидер Белого дома предположил, что рассматривает вариант с воздушной поддержкой в рамках усилий Запада по обеспечению прочного мира в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, отправит ли Польша войска в Украину, а также что Эстония готова отправить в Украину роту своих миротворцев.

Всего, по данным Bloomberg, около 10 стран согласны отправить войска в Украину.

