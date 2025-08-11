В результате израильского удара по Газе погибли пятеро журналистов Al Jazzera: одного из них называли 'главарем ячейки ХАМАС'

В воскресенье в секторе Газа в результате израильского авиаудара погибли пятеро журналистов телеканала Al Jazeera, среди которых был известный журналист Анас аль-Шариф. Его ранее обвиняли в связях с ХАМАС, однако он и его работодатель это категорически отрицали.

Удар по палатке вблизи больницы "Шифа" унес жизни также помощника журналистов и двух гражданских. Об этом сообщает Reuters.

Что известно

Израильская армия заявила, что аль-Шариф якобы возглавлял ячейку ХАМАС и участвовал в ракетных обстрелах израильских территорий. Телеканал Al Jazeera и сам аль-Шариф ранее категорически отвергали эти обвинения.

"Анас аш-Шариф и его коллеги были одними из последних голосов в Газе, которые доносили до мира трагическую реальность", – говорится в заявлении Al Jazeera.

Журналистские и правозащитные организации осудили убийство и обратили внимание на опасность для свободы прессы в зоне конфликта.

Комитет по защите журналистов заявил, что Израиль не предоставил никаких доказательств в подтверждение обвинений против аль-Шарифа, называя практику безосновательного обвинения журналистов "серьезным вызовом для свободы слова".

Палестинская группировка ХАМАС назвала убийство журналистов предвестником возможного наступления израильских сил, осудив это как "подготовку к тяжкому преступлению" против мирного населения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерения начать новое наступление для ликвидации опорных пунктов ХАМАС в Газе, где после почти двух лет войны обостряется гуманитарный кризис.

С начала войны 7 октября 2023 года по данным пресс-службы правительства Газы погибли 237 журналистов, Комитет по защите журналистов насчитал не менее 186 погибших.

Примечательно, что ранее Аль Шариф входил в команду Reuters, которая в 2024 году получила Пулитцеровскую премию в категории "Срочная новостная фотография" за освещение войны Израиля и ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 июля Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина. В США это решение резко раскритиковали, назвав его "пощечиной" жертвам событий 7 октября 2023 года.

Вслед за Францией о необходимости признания Палестины заговорили и в Великобритании, с заявлением о том, что такой шаг необходим для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке выступил премьер-министр страны Кир Стармер. Он добавил, что Британия признает Палестину, если Израиль не изменит курс в секторе Газа: речь идет и о препятствиях с поставками на эту территорию гуманитарной помощи, и о намерениях Израиля аннексировать Газу (слухи о том, что израильское правительство обсуждает такой сценарий, циркулировали еще до заявления Макрона).

О готовности признать Палестинское государство также заявили в Канаде, Австралии, Ирландии, Испании. А вот федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Берлин не будет спешить с признанием Палестины: такой вопрос пока не стоит на повестке дня страны.

В конце концов 8 августа стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, а Кабинет безопасности Израиля одобрил план. На это решение многие страны мира отреагировали с осуждением, предостерегая: реализация Израилем замысла "приведет к еще большему кровопролитию".

