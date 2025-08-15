В Польше задержали украинских железнодорожников, которые ехали на грузовом поезде: в чем причина

Из Украины в Дорогуск Люблинского воеводства Польши прибыл грузовой поезд, который был задержан. Как выяснилось, поезд в соседнюю страну пригнали два украинца, машинист и его помощник, которые на тот момент находились в нетрезвом состоянии.

Случай произошел в ночь с понедельника на вторник 12 августа. Об этом рассказали польские пограничники.

Интересно, что поезд привлек внимание офицеров пограничной службы только тогда, когда остановился на железнодорожном переезде, а не поехал к территории пограничного перехода, где происходит проверка.

Пограничники вызвали местную полицию и вместе двинулись к поезду. В локомотиве они увидели машиниста поезда и его помощника, и почувствовали запах алкоголя от них.

Проверка подтвердила: у 34-летнего машиниста в организме было почти два промилле алкоголя, а у его 31-летнего помощника – более двух промилле.

Поезд был заблокирован от дальнейшего движения, а оба украинских гражданина были задержаны пограничниками. Задержанным было предъявлено обвинение в управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, что в Польше наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Однако украинцев только оштрафовали, их обязали покинуть территорию Польши, с запретом повторного въезда как на территорию страны, так и всей шенгенской зоны на пять лет.

