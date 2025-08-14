Флаг УПА здесь ни при чем: посол назвал истинную причину массовых задержаний украинцев на концерте Коржа в Польше и рассказал о судьбе хулиганов

Посол Украины в Польше Василий Боднар опроверг распространенную в соцсетях и медиа версию, что массовые задержания украинцев в Варшаве после концерта белорусского рэпера Макса Коржа связаны с красно-черным флагом ОУН-УПА. По его словам, ни один из 57 граждан Украины, в отношении которых начата процедура депортации, не имеет отношения к этому инциденту.

По его словам в комментарии ТСН, причины, по которым польская полиция провела масштабную операцию, кроются в хулиганских действиях, употреблении наркотиков и нарушении общественного порядка.

"В медиа очень раскрутилась тема, что украинцев депортируют за красно-черный флаг. Это абсолютно неправда. Один человек на этом концерте вытащил красно-черный флаг, который вызвал очень сильную негативную публичную реакцию, но у меня нет информации, что этот человек преследуется каким-то образом в правовой плоскости. Зато более сотни людей были задержаны полицией и появилась информация уже от премьер-министра Туска, о том, что 62 человека, из них 57 граждан Украины, подлежат депортации. Никакого отношения эти 57 человек к красно-черному флагу не имеют", – подчеркнул дипломат.

Боднар подчеркнул, что пока нет подтвержденных фактов депортаций, ведь процедура продолжается. Каждое дело будет рассматриваться индивидуально, с возможностью апелляций и судебных слушаний. Посольство, по его словам, находится в постоянном контакте с польскими правоохранителями и готово оказывать правовую помощь задержанным украинцам, однако и они, находясь за рубежом, должны уважать законы страны пребывания.

Посол подчеркнул, что инцидент на концерте играет на руку российской пропаганде, которая пытается испортить двусторонние отношения Киева и Варшавы и подорвать поддержку Украины в польском обществе. Он призвал украинцев за рубежом соблюдать законы, избегать провокаций и помнить, что любые действия в публичном пространстве формируют имидж страны за пределами Родины.

Концерт Макса Коржа состоялся 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, собрав около 70 тысяч зрителей. Событие сразу превратилось в массовый хаос: еще до начала выступления фанаты прыгали с трибун на поле, прорывали кордоны охраны и игнорировали призывы организаторов вернуться на места. Из-за этого концерт начался с опозданием на полтора часа. Полиция и охранники работали в усиленном режиме, пытаясь контролировать ситуацию, но напряжение росло с каждой минутой.

Через два дня после концерта польские медиа сообщили, что полиция задержала 109 человек, среди которых – граждане Украины, Польши, Беларуси и России. Им инкриминируют нападение на охранников, повреждение имущества, использование запрещенных веществ и другие правонарушения. Наибольший общественный резонанс вызвало видео, где несколько человек в толпе развернули красно-черные флаги ОУН-УПА и сине-желтый флаг с лозунгами в поддержку пленных.

В Польше такая символика официально запрещена по историческим причинам, связанным с Волынской трагедией 1943 года. Как отмечал главный редактор портала "Новая Польша" Евгений Климакин, для польского общества это символ, вызывающий болезненные воспоминания и негативные эмоции.

"Украинцы, которые приезжают в Польшу и хотят ходить с красно-черным флагом, не будут восприняты хорошо. Для них это ассоциация с Волынским преступлением, ассоциация с тем, что происходило в прошлом веке во время Второй мировой войны", – объяснил он.

В частности, посол в Польше возмутился присутствием украинцев на концерте Коржа в Варшаве. Дипломат выразил удивление тем фактом, что граждане Украины вообще пришли на выступление рэпера с репертуаром на языке страны-агрессора России.

"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", – сказал он.

