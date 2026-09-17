В Польше третий день подряд приостанавливали работу аэропортов: в чем причина

В Польше третий день подряд возникают перебои в работе аэропортов, однако причины разные. 15 сентября в Варшаве эвакуировали аэропорт имени Фредерика Шопена из-за оставленного багажа, а 16 и 17 сентября польские истребители поднимались в воздух на фоне атак российских дронов на Украину, из-за чего временно закрывали аэропорты Жешува и Люблина.

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Об этом сообщает TVN24. Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение об угрозе.

Польша подняла истребители из-за атаки дронов на Украину

В связи с атаками реактивных дронов на западную часть Украины польские Вооруженные силы подняли в воздух истребители, объявили воздушную тревогу, а два аэропорта приостановили полеты.

"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили авиационную деятельность", — сообщило Польское агентство воздушного движения.

Примерно через час военные завершили операцию, и работа аэропортов возобновилась. Оперативное командование ВС Польши сообщило, что "задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении".

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, чтоднем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик сообщил, что "оперативный командующий отдал здесь приказ о предварительной авторизации и был готов сбить эти объекты". О нарушении польского воздушного пространства не сообщалось.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что во время российского нападения попаданий в пограничную инфраструктуру не было.

В среду, 16 сентября, в приграничных областях Польши также поднимали истребители и объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов на украинские области. Также приостанавливали работу аэропортов Жешува и Люблина.

В Варшаве эвакуировали аэропорт из-за брошенного багажа

Во вторник, 15 сентября, в столице Польши Варшаве полностью эвакуировали аэропорт имени Фредерика Шопена. На место происшествия вызвали специалистов по обезвреживанию бомб, чтобы проверить, представляет ли угрозу оставленный багаж.

За несколько минут до 19:00 полиция получила информацию о брошенном багаже. Пограничная служба приступила к пиротехнической проверке.

"Людей эвакуировали из терминалов отправления А и B, а также из терминала прибытия у входа А1. Движение транспорта в терминале отправления также приостановлено. Там курсируют только городские автобусы", — сообщил Павел Хмура из Главного управления полиции Варшавы.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий 18 сентября проведет совещание с министром обороны и начальником Генерального штаба на фоне последних событий в сфере безопасности. Одной из тем встречи станет сотрудничество ведомств, ответственных за безопасность, а после оценки ситуации Бюро национальной безопасности Польши планирует подготовить рекомендации относительно дальнейших действий.

Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки России на запад Украины часть российских беспилотников действовала вблизи польской границы, а некоторые поражали цели в нескольких или нескольких десятках километров от нее. В польском Оперативном командовании Вооружённых сил заявили, что угроза для Польши была реальной и непосредственной.

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