В Варшаве полностью эвакуировали международный аэропорт Шопена: подозревают заминирование. Видео

Во вторник, 15 сентября, в столице Польши Варшаве был полностью эвакуирован аэропорт имени Фредерика Шопена. На место происшествия вызвали специалистов по обезвреживанию бомб, чтобы проверить, представляет ли опасность оставленный багаж.

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Об этом сообщает TVN24. За несколько минут до 19:00 полицейские получили информацию о брошенном багаже. Пограничная служба приступила к пиротехнической проверке.

"Людей эвакуировали из терминалов отправления А и B, а также из терминала прибытия у входа А1. Движение транспорта в терминале отправления также приостановлено. Там курсируют только городские автобусы", – сообщил Павел Хмура из Главного управления полиции Варшавы.

Петр Рудзкий из пресс-службы аэропорта имени Шопена также подтвердил, что в настоящее время проводится проверка багажа, оставленного без присмотра.

Сколько именно людей было эвакуировано, не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента с грузовым самолетом Amazon Air в международном аэропорту Майами в США. 6 сентября во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в автомобили на парковке и вызвал пожар.

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