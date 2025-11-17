В Польше повреждена линия железной дороги, ведущая на 'главную артерию для поставок в Украину': подозревают диверсию. Фото

В Польше на участке между Варшавой и Демблином неизвестные повредили железнодорожные пути. К счастью, обошлось без пострадавших. Местные власти подозревают диверсию.

Инцидент произошел 16 ноября около 07:39, когда машинист поезда заметил повреждения – сообщили в полиции Мазовше. По информации правоохранителей, в вагоне находились двое пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал.

При осмотре места инцидента правоохранители обнаружили поврежденный участок рельса, из-за чего и остановился поезд. Территорию рядом огородили для проведения осмотра и ремонта. По данным польских СМИ, на месте работают сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и специалисты-химики.

На обнародованных фотографиях видно вырванный участок рельса и провод, тянущийся вдоль пути.

Позиция премьера

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает "акта саботажа". По его словам, инцидент расследуют компетентные службы, а он постоянно контактирует с Министром внутренних дел.

В МВД Польши отрицают диверсию

В воскресенье вечером пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая сообщила, что нет оснований говорить о "каких-либо умышленных действиях третьих лиц".

Галецкая призвала граждан не делать преждевременных выводов и распространять только официально подтвержденную информацию.

Что предшествовало

Накануне инцидента, вечером 15 ноября, местные сообщили правоохранителям о громком взрыве в районе пути. Полицейские проверили обращение, однако "ничего подозрительного не обнаружили".

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Польше задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. По данным польских правоохранителей, подозреваемые якобы собирали информацию о военнослужащих Вооруженных сил Польши и критически важной инфраструктуре, связанной с усилиями по поддержке Украины.

