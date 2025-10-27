В Польше задержали еще двух украинцев по подозрению в шпионаже: появились подробности

В Польше задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. По данным польских правоохранителей, подозреваемые якобы собирали информацию о военнослужащих Вооруженных сил Польши и критически важной инфраструктуре, связанной с усилиями по поддержке Украины.

Задержание произошло в южном городе Катовице 14 октября, подозреваемым 32 и 34 года. Об этом сообщает The Guardian.

Министр спецслужб Польши Томаш Семоняк отметил, что это задержание является частью более широкой операции, во время которой на прошлой неделе Польша и Румыния объявили о задержании восьми человек. По словам Семоняка, ситуация свидетельствует об активизации диверсионной деятельности и подготовке к возможным случаям саботажа.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что подозреваемые собирали данные, которые могли быть использованы против национальной безопасности страны. Расследование продолжается, а правоохранители изучают все связи подозреваемых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны активно выявляют и высылают российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Больше всего российских агентов было объявлено персонами нон грата в Болгарии – 82 человека. В Германии выслали 65, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, а в Нидерландах и Словении – по 34.

