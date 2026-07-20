В Польше неизвестный обстрелял окно квартиры, в которой проживают украинцы: как отреагировала полиция. Фото

В Польше неизвестный выстрелил в окно квартиры, где проживают украинцы. Пуля повредила окно, а жильцы после этого около двух часов ждали прибытия правоохранителей.

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Об этом в Threads рассказала пострадавшая украинка с ником sam_hawk_17. По её словам, после двух звонков в полицию правоохранители приехали только тогда, когда владелец квартиры опубликовал информацию об инциденте.

По словам украинки, инцидент произошёл в выходной день. Услышав громкий звук, жильцы поняли, что выстрел был направлен в их окно.

"Мы лежали дома и смотрели телевизор. И вдруг — очень громкий звук, а за ним звук разбитого стекла. Я испугалась не столько самого выстрела, сколько этого внезапного звука и стекла", — написала украинка.

Она отметила, что стекло не разбилось полностью, однако пуля пробила первый слой пластикового окна. После этого сразу позвонили по номеру 112, где им сказали ждать прибытия полиции.

Примерно через 40 минут после первого выстрела раздался ещё один. Люди снова обратились в полицию и снова получили ответ ждать. В общей сложности они ждали прибытия правоохранителей около двух часов.

По словам женщины, примерно за неделю до инцидента этот мужчина якобы выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес Украины и украинцев.

"Сегодня мы просто говорили на украинском — и в наше окно стреляют. Я не хочу делать выводы вместо полиции. Но как после этого не думать о связи? Ты приезжаешь в Польшу, потому что хочешь быть в безопасности. Потому что бежишь от войны. А потом сидишь в своей квартире и слышишь звук, напоминающий взрывы", — написала девушка.

После инцидента жильцы квартиры вместе с владельцем жилья обратились в полицию. По словам украинки, правоохранители сообщили, что будут устанавливать личность мужчины.

"Если человек ведет себя неадекватно, выкрикивает слова ненависти, берет оружие и стреляет в сторону жилого дома, где могут находиться люди, – то как вообще у него может быть доступ к оружию?" – написала украинка.

Напомним, что в польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. Нападавший ударил подростка и вытолкнул обоих подростков из салона общественного транспорта.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в Польше значительно возросло число заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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