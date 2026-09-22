В Польше над американской базой противоракетной обороны пролетел неизвестный беспилотник: военные вызвали полицию

15 сентября над американской базой противоракетной обороны в польском Редзикове был обнаружен неизвестный беспилотник, находившийся примерно в 500 метрах от военного объекта. Полёт длился около пяти минут, и вместо того, чтобы применить средства нейтрализации дрона, военные сообщили об инциденте по номеру экстренной помощи 112.

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Об этом сообщило издание Onet, получившее подтверждение инцидента от Министерства национальной обороны Польши. В ведомстве заявили, что разведывательные системы обнаружили беспилотный летательный аппарат в районе базы, установили местонахождение его оператора и сообщили в полицию.

Беспилотник обнаружили возле стратегического военного объекта

Инцидент произошел во второй половине дня 15 сентября вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзикове. Объект имеет стратегическое значение для безопасности Польши, НАТО и США и охраняется американскими военными, при этом основную ответственность за его защиту взяла на себя польская сторона.

По данным Минобороны Польши, системы наблюдения обнаружили беспилотник, который находился примерно в полукилометре от базы. Полет длился около пяти минут.

Военные также установили место, откуда оператор управлял беспилотником. Об инциденте сообщили соответствующим службам, в частности полиции.

В то же время Onet отмечает, что одним из действий воинской части после обнаружения беспилотника был звонок на общий номер экстренной помощи 112.

Пытались ли сбить или нейтрализовать дрон

Министерство национальной обороны Польши не сообщило, применялись ли в отношении беспилотника какие-либо средства нейтрализации. Также неизвестно, использовались ли во время инцидента специальные антидроновые системы.

В ведомстве сослались на соображения безопасности и отказались раскрывать подробности о системах наблюдения, защиты и радиоэлектронной борьбы, которые используются для охраны объекта в Редзикове.

Дроны как более широкая проблема

По информации Onet, ещё до того, как база достигла полной оперативной готовности, предпринимались попытки оснастить её специальными системами противодействия беспилотникам. Источники издания отмечают, что даже хорошо защищенный с земли военный объект может оставаться уязвимым с воздуха, если не имеет эффективных средств борьбы с дронами.

Случай в Редзиково вписывается в более широкую проблему защиты военных и других критически важных объектов от беспилотников. После начала полномасштабного вторжения России в Украину дроны стали одним из ключевых инструментов современной войны — их используют для разведки, наблюдения, наведения на цели и нанесения ударов.

Именно поэтому эксперты уже давно подчеркивают необходимость защищать военную и критически важную инфраструктуру не только от традиционных угроз, но и от небольших беспилотников, которые могут быть сложны для обнаружения и перехвата.

Польское Минобороны заверило, что каждый случай несанкционированной активности беспилотников в районе охраняемых военных объектов рассматривается должным образом. В то же время ведомство не ответило на вопрос, почему беспилотник не был нейтрализован и какие именно меры были приняты после его обнаружения.

Таким образом, обстоятельства инцидента в Редзикове оставляют открытым вопрос о том, насколько эффективно Польша может защищать свои важнейшие военные объекты от беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие недели "ожидаются серьёзные события". По оценке разведывательных служб, Россия может совершить провокации и нанести гибридные удары по западным государствам. Эти потенциальные атаки Москва может выдавать за "случайные".

По оценке ISW, Россия все чаще атакует украинские пограничные переходы и усиливает вторжения дронов в европейское воздушное пространство. Делает агрессор это прежде всего для того, чтобы запугать НАТО и заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

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