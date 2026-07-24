Поляк встал на защиту фанатов "русского мира": блогер-беглец Волошин стал жертвой "газовой атаки" за рубежом из-за проукраинской позиции

Украинский блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны уехал за границу, сообщил, что просмотр футбольного матча в Люблине (Польша) обернулся для него серьезными неприятностями. Один из охранников на стадионе распылил в лицо интернет-деятелю перцовый баллончик из-за проявления антироссийской позиции.

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На кадрах, которые Волошин опубликовал в Instagram-stories, видно, что на матч пришли болельщики с флагом РФ. Увидев такую картину, блогер с друзьями не смог сдержать эмоций и с руганью обратился к ним, однако польские охранники встали на защиту фанатов "русского мира".

"Приехал я в Люблин на "Динамо" посмотреть и уехал с лицом, облитым из перцового баллончика. Не так сильно, как в прошлый раз, но все же", – сказал блогер.

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Александр Волошин опубликовал ролик со стадиона, где показывал средний палец толпе болельщиков с флагом России, вместе с товарищами выражал откровенное недовольство их присутствием, а в ответ сталкивался с не менее агрессивным отношением. Однако, судя по видео, охранники требовали успокоиться только от украинцев, в частности, применяя "газовую атаку".

Позже на платформе Threads появилась информация о том, что поклонниками "русского мира" якобы оказались болельщики греческого футбольного клуба ПАОК.

Учитывая неприятный опыт, Волошин высказал предположение, что в ближайшее время все больше граждан Украины могут покинуть Польшу, мол, давление становится все более ощутимым.

Кстати, блогер не впервые сталкивается с "газовой атакой". Более месяца назад Александру Волошину распылили перцовый баллончик в лицо в заведении в Варшаве. Что стало причиной инцидента, он сам до конца не понял, лишь намекнул, что это произошло, ведь "у кого-то есть деньги и он может указывать охранникам, что делать".

Напомним, что Александр Волошин незаконно покинул территорию Украины летом 2024 года. Тогда блогер оказался в эпицентре громкого скандала, ведь в сети появилась информация о том, что он якобы присвоил средства, которые должны были пойти на восстановление разрушенной россиянами детской больницы "Охматдет". На некоторое время Волошин исчез из соцсетей, а затем вернулся с видео, в котором пожаловался на информационную кампанию против него. Впоследствии он сделал еще несколько заявлений о "преследовании" в Украине и желании вернуться на Родину только после смены власти.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что скандально известная Стужук вызвала Волошина, который незаконно пересек границу, на драку со своим мужем.

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