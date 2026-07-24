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Поляк встал на защиту фанатов "русского мира": блогер-беглец Волошин стал жертвой "газовой атаки" за рубежом из-за проукраинской позиции

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
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Волошину брызнули в лицо из перцового баллончика в Польше
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Украинский блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны уехал за границу, сообщил, что просмотр футбольного матча в Люблине (Польша) обернулся для него серьезными неприятностями. Один из охранников на стадионе распылил в лицо интернет-деятелю перцовый баллончик из-за проявления антироссийской позиции.

На кадрах, которые Волошин опубликовал в Instagram-stories, видно, что на матч пришли болельщики с флагом РФ. Увидев такую картину, блогер с друзьями не смог сдержать эмоций и с руганью обратился к ним, однако польские охранники встали на защиту фанатов "русского мира".

"Приехал я в Люблин на "Динамо" посмотреть и уехал с лицом, облитым из перцового баллончика. Не так сильно, как в прошлый раз, но все же", – сказал блогер.

Внимание! В следующих видео присутствует нецензурная лексика

Александр Волошин опубликовал ролик со стадиона, где показывал средний палец толпе болельщиков с флагом России, вместе с товарищами выражал откровенное недовольство их присутствием, а в ответ сталкивался с не менее агрессивным отношением. Однако, судя по видео, охранники требовали успокоиться только от украинцев, в частности, применяя "газовую атаку".

Волошин резко отреагировал на российский флаг
Охранник заставлял украинских болельщиков успокоиться

Позже на платформе Threads появилась информация о том, что поклонниками "русского мира" якобы оказались болельщики греческого футбольного клуба ПАОК.

В сети отмечают, что флаг РФ подняли греческие болельщики

Учитывая неприятный опыт, Волошин высказал предположение, что в ближайшее время все больше граждан Украины могут покинуть Польшу, мол, давление становится все более ощутимым.

Блогер заговорил об усилении давления на украинцев со стороны некоторых поляков

Кстати, блогер не впервые сталкивается с "газовой атакой". Более месяца назад Александру Волошину распылили перцовый баллончик в лицо в заведении в Варшаве. Что стало причиной инцидента, он сам до конца не понял, лишь намекнул, что это произошло, ведь "у кого-то есть деньги и он может указывать охранникам, что делать".

Напомним, что Александр Волошин незаконно покинул территорию Украины летом 2024 года. Тогда блогер оказался в эпицентре громкого скандала, ведь в сети появилась информация о том, что он якобы присвоил средства, которые должны были пойти на восстановление разрушенной россиянами детской больницы "Охматдет". На некоторое время Волошин исчез из соцсетей, а затем вернулся с видео, в котором пожаловался на информационную кампанию против него. Впоследствии он сделал еще несколько заявлений о "преследовании" в Украине и желании вернуться на Родину только после смены власти.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что скандально известная Стужук вызвала Волошина, который незаконно пересек границу, на драку со своим мужем.

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