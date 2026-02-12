В парламенте Турции произошломассовоє побоище: что не поделили. Видео

В сессионном зале парламента Турции 11 февраля произошла массовая драка между депутатами правящей партии и оппозиции перед принятием присяги новых министров. Инцидент случился именно из-за намерения министра юстиции и министра внутренних дел принять присягу.

Видео дня

Так или иначе, новые министры юстиции Акин Гюрлек и внутренних дел Мустафа Чифтчи приняли присягу. В остатке – один сломанный нос законодателя, одна разорванная конституция крана и одно повреждение пола.

Из-за чего дрались законодатели

На днях в парламенте Турции должны были рассматривать изменения в закон о дорожном движении. Также 11 февраля парламентариям были представлены новые министр юстиции Акин Гюрлек и министр внутренних дел Мустафа Чифтчи.

Должна была состояться церемония принесения присяги новыми министрами, однако представители оппозиционной Республиканской народной партии выступили против. Они заявили, что назначение Акина Гюрлека является "неконституционным", потому что последний"политизировал судебную систему в Стамбуле".

Оппозиционеры заявили, что блокируют трибуну, и уточнили: назначение Гюрлека на должность министра является неконституционным, поскольку судьи и прокуроры не могут совмещать политическую деятельность со своими обязанностями без предварительной отставки.

Драка в парламенте

Когда в правящей Партии справедливости и развития эти обвинения опровергли, заместитель председателя парламента пригласил Гюрлека к трибуне для принятия присяги. Однако оппозиционеры двинулись к президиуму с намерением заблокировать этот процесс. Представители правящей партии также спустились в президиум.

Словесная перепалка практически сразу переросла в потасовку. Несколько местных СМИ сообщили, что в драке "несколько депутатов" получили легкие травмы. В Нцггіует уточнили, что пострадал только один законодатель, которому "сломали нос". Также получил повреждения пол в зале.

Чем завершилась драка

Как утверждают очевидцы, нашлись турецкие законодатели, которые перед тем, как окунуться в схватку, аккуратно разделись и дальше шли босиком. Однако так мало последствий – один сломанный нос и одна выломанная паркетина – объясняется довольно просто. На видео можно увидеть, как депутаты с обеих сторон массово бросаются в схватку, однако тормозят, не достигнув ее, и толкают вперед других законодателей.

То есть, на самом деле дрались всего несколько депутатов в самом центре "схватки".

А ужечерез 15 минут, после объявленного перерыва, депутаты и будущие министры вернулись в зал, где последние приняли присягу.

Что предшествовало

Между турецкими депутатами драки – не редкость. Напомним например о столкновениях во время дебатов из-за статуса заключенного депутата оппозиционера. Его избрали в парламент, и по запросу оппозиции была созвана внеочередная сессия, чтобы определить, можно ли считать депутатом человека в тюрьме. И указанная сессия также была завершена массовой дракой.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно полиция Стамбула задержала турецкую актрису и модель Эзги Эйюбоглу, известную по роли Айбиге Хатун в культовом сериале "Великолепный век" и участием в конкурсе "Мисс Турция". Как выяснилось, ее имя фигурирует в масштабном уголовном производстве, касающемся незаконного оборота наркотиков, проституции и хранения оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!