Макрон хочет уйти из политики после 2027 года: в чем причина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после завершения своего второго срока не планирует оставаться в политике. По его словам, президентство было для него этапом реализации идей, а не пожизненной политической карьерой.

Он сделал это заявление во время встречи с учениками франко-кипрской школы в Никосии накануне неформального саммита европейских лидеров. Его цитирует Укринформ.

Макрон подчеркнул, что до избрания президентом он не был профессиональным политиком и не видит себя в этой сфере после 2027 года.

"Я не занимался политикой до президентства и не буду заниматься ею после", – сказал он.

Французский лидер также признал, что последний период его второго президентского срока является непростым. По его словам, самым большим вызовом стало не только внедрение реформ, но и необходимость защищать уже достигнутые результаты на фоне внутренних и внешних кризисов.

Макрон объяснил, что пошел в политику не ради карьеры, а чтобы реализовать собственное видение развития Франции и Европы. Именно поэтому он создал политическое движение и решил баллотироваться в президенты.

Он отметил, что для него политика – это прежде всего вопрос убеждений и ответственности. Речь идет о стремлении двигать страну вперед и отстаивать европейские ценности.

"Это было для того, и до сих пор есть, чтобы делать вещи, которые, по моему мнению, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед, и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти", – объяснил президент Франции.

Заявление Макрона фактически означает, что после завершения второго срока он не планирует претендовать на другие политические должности или оставаться активным участником политической жизни Франции.

В то же время это поднимает вопрос о возможных преемниках на посту президента и будущей французской политики в целом после 2027 года.

