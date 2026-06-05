В Палате представителей США проголосовали за помощь Украине

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о поддержке Украины и введении новых санкций против России, который оставался в подвешенном состоянии еще с апреля 2025 года. В целом Палата проголосовала 226 голосами "за" и 195 "против".

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О "принятии законопроекта, который был вынесен на рассмотрение после многомесячного застоя", сообщает Reuters. В свою очередь Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина подтверждает эту информацию.

Благодарность от дипломата

По словам Стефанишиной, принятие соответствующего законпроекта является свидетельством того, что Украина остается в центре внимания американских законодателей. Поэтому она поблагодарила членов Палаты представителей.

"Я благодарна членам Палаты представителей за то, что они не снимают Украину с повестки дня и продвигают законодательство, которое усиливает безопасность помощь, усиливает санкции против России, поддерживает восстановление Украины и подтверждает ответственность за депортацию украинских детей Россией", – отметила дипломат.

Стефанишина уточнила, что документ, кроме финансовой помощи, содержит ряд важных положений по усилению санкций против финансового сектора РФ, энергетической отрасли, "теневого флота", "Росатома" и других инструментов, которые используются Кремлем для финансирования войны.

Что будет дальше

Инициатива стала возможной после того, как накануне небольшая группа республиканцев вместе с демократами подписала петицию о принудительном вынесении законопроекта на рассмотрениес помощью процедуры discharge petition, отмечает Reuters.

Закон о поддержке Украины предусматривает меры по восстановлению после войны, более 1 млрд долларов помощи для Киева и до 8 млрд долларов в виде прямых кредитов.

"Но дальнейшая судьба законопроекта остается неопределенной. Для вступления в силу его должен одобрить Сенат, республиканское руководство которого не выносило на голосование санкционные инициативы в отношении России, ссылаясь на ожидание политических сигналов от Трампа", – признает агентство.

Так или иначе, в случае принятия в Сенате документ, вероятно, будет ветирован президентом, предполагает Reuters.

Но Соединенные Штаты могут в ближайшее время разблокировать для Украины 400 миллионов долларов другой военной помощи, выделение которых также задерживалось в течение нескольких месяцев. Речь идет о средствах, которые уже были ранее одобрены Конгрессом США в рамках оборонного бюджета.

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