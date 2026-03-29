В ОАЭ перехватили 58 ракет и дронов, запущенных из Ирана – Минобороны

В воскресенье, 29 марта, противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов успешно обезвредила 58 воздушных целей, которые были запущены из Ирана. Среди них – 16 баллистических ракет и 42 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает Минобороны ОАЭ в соцсети X. Всего с начала активных атак из Ирана воздушная оборона страны перехватила 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1914 дронов.

В результате атак погибли 11 человек: 2 военнослужащих при исполнении национального долга, кроме того, погиб марокканский гражданский, нанятый Вооруженными силами, а также 8 человек из Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.

"В целом 178 человек получили ранения, от легких до средней тяжести и тяжести. Среди раненых были граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса", - рассказали в ведомстве.

Также Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что оно остается полностью готовым к борьбе с любыми угрозами и будет решительно противостоять чему-либо, что направлено на подрыв безопасности страны, таким образом, чтобы обеспечить защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также защитить ее интересы и национальный потенциал.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты заявили союзникам о готовности присоединиться к многонациональной морской миссии для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Параллельно страна лоббирует создание широкой международной коалиции, которая будет сопровождать торговые суда на фоне атак Ирана.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты могут присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Эту инициативу возглавляют Соединенные Штаты Америки.

