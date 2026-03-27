'Это не о войне с Ираном': в ОАЭ заявили о готовности присоединиться к международной миссии по разблокированию Ормузского пролива – FT

Объединенные Арабские Эмираты заявили союзникам о готовности присоединиться к многонациональной морской миссии для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Параллельно страна лоббирует создание широкой международной коалиции, которая будет сопровождать торговые суда на фоне атак Ирана.

Инициатива появилась после резкого сокращения трафика через одну из ключевых энергетических артерий мира. Об этом сообщает Financial Times.

В результате консультаций Абу-Даби уже проинформировал Вашингтон о готовности не только поддержать, но и непосредственно участвовать в миссии, в частности путем развертывания собственных военно-морских сил. Инициатива предусматривает создание так называемых эскортов для коммерческих судов, которые помогут восстановить стабильное движение через поток.

Параллельно ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая могла бы предоставить будущей миссии международный мандат. В то же время существует риск блокирования документа со стороны России и Китая.

В результате атак Ирана судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, фактически сократилось до минимума. В странах Персидского залива опасаются, что Тегеран может сохранить контроль на проливом даже после завершения активной фазы войны.

В администрации США и среди части региональных партнеров растет убеждение, что без военно-морского сопровождения полностью восстановить движение невозможно. Однако не все союзники Вашингтона поддерживают идею участия в таких операциях.

ОАЭ сейчас активно продвигают концепцию "Hormuz Security Force" – широкой коалиции государств, которая должна была бы гарантировать безопасность судоходства. Пока открыто поддержал инициативу только Бахрейн, но Абу-Даби рассчитывает привлечь также Саудовскую Аравию и другие страны.

Сейчас для Ирана контроль над проливом остается важным рычагом влияния в условиях войны, что затрудняет любые попытки быстрого разблокирования этого стратегического маршрута.

Объединенные Арабские Эмираты могут присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Эту инициативу возглавляют Соединенные Штаты Америки.

