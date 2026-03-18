К разблокированию Ормузского пролива может присоединиться страна Ближнего Востока: что известно

Объединенные Арабские Эмираты могут присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Эту инициативу возглавляют Соединенные Штаты Америки.

Об этом во вторник, 17 марта, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. Его слова прозвучали во время онлайн-мероприятия, организованного американским аналитическим центром Совет по международным отношениям (CFR), передает The Guardian.

"Его комментарии прозвучали на фоне растущей обеспокоенности относительно безопасности судоходства через Ормузский пролив", – сказано в сообщении.

Гаргаш заявил, что ОАЭ сейчас не ведут активных переговоров с Ираном.

Ситуация вокруг пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны поддержать усилия по защите Ормузского пролива. По его убеждению, государства, которые получают выгоду от транспортировки нефти через Ормузский пролив, должны присоединиться к защите.

Если союзники откажутся помогать, Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", сказал Трамп.

Несмотря на это, Германия не планирует участвовать в возможном разблокировании Ормузского пролива после призывов США направить европейские военные корабли в регион.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не видит смысла в отправке нескольких фрегатов, если мощные ВМС США могут действовать самостоятельно. Приоритетом для Германии остаются обязательства в рамках НАТО и безопасность европейского фланга.

Испания не будет участвовать ни в одной военной миссии в Ормузском проливе, поскольку считает войну США и Израиля против Ирана незаконной. Италия также не поспешила откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа направить в регион корабли, потому что сомневается в целесообразности расширения военно-морской миссии.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка США сообщила, что иранские военные начали размещать морские мины в судоходном канале Ормузского пролива. Работы по минированию, по данным американских служб, осуществляют небольшие суда, способные перевозить по несколько мин.

Вскоре президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом и заявил об уничтожении минирующих судов. По его словам, США уничтожили 10 иранских лодок, которые могли использоваться для установки морских мин.

