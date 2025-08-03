В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3,0: трясло от Манхэттена до Бронкса. Видео

В Нью-Йорке (США) зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Местные жители отметили, что подземные толчки ощущались по всему городу, от Манхэттена до Бронкса.

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Эпицентр находился к северо-востоку от города Хасбрук-Хайтс. Информации о пострадавших и разрушения нет, передает ABC news.

Что известно о землетрясении в Нью-Йорке

По данным Геологической службы США (USGS), в субботу вечером в некоторых районах Нью-Йорка (в 02:18:52 по UTC) произошло небольшое землетрясение – 3,0 балла по шкале Рихтера.

Его эпицентр находился к северо-востоку от города Хасбрук-Хайтс (штат Нью-Джерси), в округе Берген, на глубине около 10 километров.

Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка сообщило, что толчки, возможно, ощущались в некоторых районах города, но сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Аналитик USGS Ксан Дэвидсон в комментарии ABC News отметил, что, хотя землетрясения на Восточном побережье случаются относительно редко, землетрясение магнитудой 3,0 не считается значительным.

"Мы не ожидаем значительных разрушений. Будут просто тряски", – сказал он.

Что предшествовало

14 июля землетрясение магнитудой 5,5 всколыхнуло Испанию. Это произошло всего через день после того, как страну накрыли внезапные наводнения и ливни.

В ночь на 30 июля у берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой от 6,5 до 8,7, которое оказалось самым сильным в этом регионе с 1952 года.

Вслед за этим объявили предупреждение о цунами – не только на Камчатке, Курильских островах, но и в США (на Аляске и Гавайях) и в Японии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нью-Йорке 27-летний Шейн Тамура открыл огонь из винтовки в небоскребе на Парк-авеню в центре Манхэттена. Инцидент произошел в здании, где располагаются офисы Национальной футбольной лиги и инвестиционной компании Blackstone.

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