В Нью-Йорке мужчина устроил стрельбу в небоскребе: погибли четыре человека, среди них – полицейский. Фото

В Нью-Йорке 27-летний Шейн Тамура открыл огонь из винтовки в небоскребе на Парк-авеню в центре Манхэттена. Инцидент случился в здании, где располагаются офисы Национальной футбольной лиги и инвестиционной компании Blackstone.

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В результате происшествия погибли четыре человека, среди них – полицейский. Об этом сообщает издание CNN.

Обстоятельства стрельбы

По данным полиции Нью-Йорка, в час пик Тамура вошёл в вестибюль дома 345 по Парк-авеню на 52-й улице и открыл огонь по сотруднику полиции и другим посетителям. Затем он вызвал лифт, позволив женщине выйти невредимой, после чего поднялся на 33-й этаж, где располагалась компания Rudin Management, и снова открыл огонь.

Через некоторое время нападавший выстрелил себе в грудь и погиб на месте. Полиция заявила, что мотивы Тамуры всё ещё расследуются. В то же время известно, что у него есть документально подтвержденная история психического расстройства. Сейчас полиция пытается выяснить, почему он выбрал офисное здание целью атаки.

Нападавший имел разрешение на оружие

Стрелок был вооружен штурмовой винтовкой М4. Полиция не уточнила, способна ли винтовка вести огонь очередями или же она имеет более распространённую в гражданском мире версию, требующую нажатия на спусковой крючок при каждом выстреле.

При обыске автомобиля Тамуры полиция обнаружила заряженный револьвер, чехол для винтовки, боеприпасы, магазины, рюкзак и выписанные лекарства. По данным полиции, мужчина получил лицензию на ношение оружия в штате Невада. Аналитик CNN отметил, что для этого достаточно доказать, что вы являетесь жителем штата и не являетесь осуждённым преступником, не находитесь под защитным или запретительным судебным приказом.

Где произошла стрельба

Небоскреб, где произошла смертоносная стрельба, уже давно является штаб-квартирой крупных многонациональных компаний. Он расположен в самом сердце Мидтауна на Манхэттене, куда ежедневно прибывают и уезжают сотрудники корпораций.

Здание по адресу Парк-авеню, 345 принадлежит компании Rudin Management, которая позиционирует себя как одна из крупнейших частных компаний по недвижимости. Компания, основанная в 1925 году, разместила офисы управления на 33-м этаже здания. Полиция утверждает, что именно туда направился вооруженный преступник, начав нападение в вестибюле. Поднявшись на 33-й этаж, он открыл огонь и убил одного человека, а затем скончался от самоубийства.

По данным полиции, в здании также располагаются офисы Национальной футбольной лиги (НФЛ), глобальной инвестиционной компании Blackstone, налоговой и аудиторской фирмы KPMG, а также офис Bank of America.

Небоскреб расположен всего в нескольких кварталах от таких знаковых достопримечательностей Нью-Йорка, как собор Святого Патрика, Рокфеллеровский центр и отель Waldorf Astoria.

Хронология преступления

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала, что 26 июля Шейн Девон Тамура из Лас-Вегаса проехал по Колорадо. На следующий день он проехал через Небраску и Айову и вскоре после этого въехал в Нью-Йорк.

Звонки о стрелке в службу 911 начали поступать около 18:30. На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина выходит из черного BMW и держит в руках штурмовую винтовку М4.

Он вошёл в вестибюль небоскрёба, повернул направо и сразу же открыл огонь по полицейскому. Он застрелил женщину, укрывшуюся за колонной, и продолжил обстреливать вестибюль.

По пути к лифту он застрелил охранника, укрывшегося за столом, и ещё одного мужчину в вестибюле. Когда лифт прибыл, из него вышла женщина, которую стрелок оставил невредимой. Затем Тамура поднялся на 33-й этаж, где располагалось здание компании Rudin Management, и произвел несколько выстрелов, убив одного человека, после чего застрелился сам.

Что предшествовало

В штате Теннесси 12 июля произошла стрельба с пострадавшими. Неизвестный открыл огонь во время встречи выпускников в городе Чаттануга. Ранения получили четыре человека. Причины, по которым неизвестный начал стрелять по людям, остаются загадкой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баварии мужчина разозлился из-за громкой вечеринки соседей – и восстановить спокойствие решил, устроив стрельбу. Пострадал подросток.

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