В Нью-Йорке на средства Маска создали мурал, посвященный убитой в США украинке Ирине Заруцкой. Фото

В Бруклине (город Нью-Йорк, США) в модном районе Бушвика появился мурал, на котором изображена Ирина Заруцкая – 23-летняя украинка, убитая в Шарлотте (штат Северная Каролина) в скоростном трамвае бездомным с шизофренией. Миллиардер Илон Маск выделил на создание этого и нескольких других рисунков с Заруцкой 1 млн долларов.

Видео дня

Также к финансированию присоединился IT-предприниматель Йохан МакКейб, пожертвовав на проект около 500 тыс. долларов; остальное (200 тыс. долларов) собрали частные доноры. Об этом пишет New York Post.

Художественное произведение на углу Джефферсон-авеню и Эвергрин-стрит является частью кампании, начатой МакКейбом. Гендиректор консервативной технологической компании ИИ Intercom планирует разместить муралы с Заруцкой в нескольких городах. МакКейб объяснял, что таким образом пытается подчеркнуть, как преступность в "либеральных районах" может привести к трагедиям, подобным смерти молодой украинки.

"Я начал эту кампанию, чтобы история Ирины не исчезла. Ее убийство является основой многих проблем, которые беспокоят американское общество. Например, одна из них – прогрессивный подход к борьбе с преступностью", – сказал он.

Стоит заметить, что МакКейб является одним из доноров президентской кампании Дональда Трампа. IT-предпринимателя часто критиковали за его праворадикальные взгляды. К примеру, бизнесмен призвал к "быстрой публичной казни" убийц.

"Я действительно считаю, что быстрые публичные казни за такие преступления – это духовная цель, к которой мы должны стремиться. Я волнуюсь за западное общество, если мы не сможем реагировать в соответствии с мерой зла", – писал он в соцсети, комментируя убийство Заруцкой.

Что предшествовало

Гражданка Украины, которая выехала в США, спасаясь от войны, была убита 22 августа 2025 года на трамвайной станции South End в городе Шарлотт. Ее трижды ударили ножом в шею.

Правоохранители задержали подозреваемого – 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего. Известно, что он неоднократно имел проблемы с законом, но оставался на свободе. За содеянное мужчине грозит смертная казнь.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Северной Каролине приняли "Закон Ирины" в честь убитой украинки. Документ усиливает проверку преступников перед освобождением под залог, запрещает безналичный залог для рецидивистов и лиц, обвиняемых в насильственных преступлениях и требует обязательного психического обследования перед освобождением.

– Декарлос Браун-младший заявлял, что не знал свою жертву. Подозреваемый утверждал, что атаковал женщину якобы не он, а инородный материал, который управляет его телом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!